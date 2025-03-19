 
الأربعاء 2025-03-19 04:02 م
 

"غوغل" تكشف عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة لتحفيز اكتشاف الأدوية

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تعبيرية
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة غوغل، يوم الثلاثاء، عن تطوير مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التي تحمل اسم "TxGemma"، والتي تهدف إلى تسريع عملية اكتشاف الأدوية. هذه النماذج المتطورة قادرة على فهم النصوص العادية والتعامل مع التركيبات العلاجية المختلفة مثل المواد الكيميائية والجزيئات والبروتينات.

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وقالت غوغل إنها ستطلق هذه النماذج في وقت لاحق من هذا الشهر عبر برنامج "Health AI Developer Foundations". وصرحت كارين ديسالفو، التي تقود فريق غوغل المختص باستخدام التكنولوجيا في الطب، أن عملية تطوير الأدوية من المفهوم إلى الاستخدام المعتمد تعد عملية طويلة ومكلفة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل مع المجتمع البحثي الأوسع لإيجاد طرق جديدة لتسريع هذه العملية.


وأضافت ديسالفو أنه يمكن للباحثين استخدام "TxGemma" لطرح أسئلة تساعدهم في التنبؤ بخصائص العلاجات الجديدة المحتملة، مثل مدى سلامتها وفعاليتها.


على الرغم من هذه الابتكارات، لم تكشف غوغل عما إذا كان ترخيص النماذج سيسمح بالاستخدام التجاري أو التخصيص أو التعديل. وقد وعدت العديد من الشركات، بما في ذلك "Isomorphic Labs"، التابعة لغوغل، بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم في ثورة في اكتشاف الأدوية عبر تسريع المراحل المبكرة من البحث والتطوير. ورغم بعض النجاحات في هذا المجال، شهدت الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية بعض الإخفاقات البارزة في التجارب السريرية مؤخراً.
ويُذكر أن الأنظمة الرائدة مثل "AlphaFold 3" من "غوغل ديب مايند" حققت تقدمًا في هذا المجال، رغم التفاوت الكبير في دقتها.

 

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