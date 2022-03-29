غوغل تنقذ متصفح Chrome من ثغرة برمجية خطيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل عن نيتها إطلاق تحديثات برمجية لمتصفح Chrome هدفها حماية المستخدمين من ثغرة برمجية يمكن أن تؤثر على خصوصية بياناتهم.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التصحيحات التي أطلقت للمتصفح هدفها حماية المستخدمين من ثغرة تنتمي إلى ما يدعى بثغرات يوم الصفر ويمكن أن يستغلها قراصنة الإنترنت لشن هجمات إلكترونية".



وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الثغرة المذكورة التي تحمل رمز (CVE-2022-1096) تؤثر على آلية عمل برمجيات JavaScrip، ويمكن استغلالها لمعرفة حركة بيانات مستخدمي الإنترنت أو تثبيت برمجيات خبيثة في أجهزتهم لسرقة بيانات متصفح Chrome لديهم".

اضافة اعلان

روسيا اليوم