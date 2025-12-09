غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

وأعربت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القلق من استغلال غوغل لموقعها المهيمن كخدمة بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، مؤكدة التزام الاتحاد بحماية الصحافة الإلكترونية وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ويأتي التحقيق بعد شكوى من ناشرين مستقلين في يوليو/تموز، في ظل عرض غوغل لملخصات الذكاء الاصطناعي فوق روابط صفحات الويب، مع إضافة إعلانات إليها منذ مايو الماضي.
