الثلاثاء 2025-12-09 04:48 م

غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

ا
تعبيرية
الثلاثاء، 09-12-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة غوغل تواجه تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشأن استخدام محتوى الناشرين على الإنترنت ومقاطع يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، دون تعويض كافٍ أو منحهم خيار رفض الاستخدام.

اضافة اعلان


وأعربت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القلق من استغلال غوغل لموقعها المهيمن كخدمة بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، مؤكدة التزام الاتحاد بحماية الصحافة الإلكترونية وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة.


ويأتي التحقيق بعد شكوى من ناشرين مستقلين في يوليو/تموز، في ظل عرض غوغل لملخصات الذكاء الاصطناعي فوق روابط صفحات الويب، مع إضافة إعلانات إليها منذ مايو الماضي.

 

ارم نيوز 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين

أخبار محلية مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".

أخبار محلية إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

أخبار محلية العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

س

فيديو منوع طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!

ب

فيديو منوع رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا

حزب مبادرة

أخبار محلية برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

لال

فيديو منوع شخص في مقطع: هكذا يتم تصنيع المرايا!



 






الأكثر مشاهدة