غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة غوغل تواجه تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشأن استخدام محتوى الناشرين على الإنترنت ومقاطع يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، دون تعويض كافٍ أو منحهم خيار رفض الاستخدام.

وأعربت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القلق من استغلال غوغل لموقعها المهيمن كخدمة بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، مؤكدة التزام الاتحاد بحماية الصحافة الإلكترونية وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة.



ويأتي التحقيق بعد شكوى من ناشرين مستقلين في يوليو/تموز، في ظل عرض غوغل لملخصات الذكاء الاصطناعي فوق روابط صفحات الويب، مع إضافة إعلانات إليها منذ مايو الماضي.