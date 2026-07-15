غوغل تواجه دعوى قضائية بسبب تدريب Gemini على كتب محمية

ويؤكد المدعون أن غوغل استخدمت محتوى من خدمات مثل Google Books وGoogle Play Books خارج نطاق الاتفاقيات الأصلية، فيما تطالب الدعوى بتعويضات مالية ومنع استخدام هذه الأعمال مستقبلًا.
وتأتي القضية ضمن سلسلة من الدعاوى المماثلة التي تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، وسط جدل قانوني متواصل حول ما إذا كان تدريب النماذج على المحتوى المحمي يُعد استخدامًا عادلًا أم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
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