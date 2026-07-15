غوغل تواجه دعوى قضائية بسبب تدريب Gemini على كتب محمية

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الوكيل الإخباري- تواجه غوغل دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة، رفعها عدد من دور النشر الكبرى، بتهمة استخدام ملايين الكتب والأعمال المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini دون الحصول على تراخيص أو تعويض أصحاب الحقوق. اضافة اعلان





ويؤكد المدعون أن غوغل استخدمت محتوى من خدمات مثل Google Books وGoogle Play Books خارج نطاق الاتفاقيات الأصلية، فيما تطالب الدعوى بتعويضات مالية ومنع استخدام هذه الأعمال مستقبلًا.



وتأتي القضية ضمن سلسلة من الدعاوى المماثلة التي تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، وسط جدل قانوني متواصل حول ما إذا كان تدريب النماذج على المحتوى المحمي يُعد استخدامًا عادلًا أم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.





