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السبت، 02-07-2022 03:53 م

غوغل ستدفع 90 مليون دولار لتفادي معارك قضائية مع مطوري التطبيقات

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الوكيل الإخباري - وافقت غوغل على إنشاء صندوق بقيمة 90 مليون دولار لتسديد المبالغ المترتبة لصغار مطوري التطبيقات في تسوية القضايا المرتبطة باستغلال الموقع المهيمن لفرض شروط المجموعة العملاقة.

وقالت المجموعة التابعة لشركة ألفابت على موقعها الإلكتروني إن الصندوق مخصص للمطورين الذين كانوا يكسبون أقل من مليوني دولار سنويا من خلال متجر تطبيقات المجموعة "غوغل بلاي"، بين عامي 2016 و2021.

وأوضحت شركة هاغنز برغمان للمحامين التي تمثل المدعين، أن ما يقرب من 48 ألف ناشر للتطبيق معنيون بهذا الصندوق.

كما وافقت غوغل على الاستمرار في تقديم عمولة على الاشتراكات التي تتم عبر "غوغل بلاي" بنسبة 15% للمليون الأول من حجم المبيعات المحققة كل عام، عملا باقتراحها المقدم العام الماضي، بدلاً من نسبة 30% القياسية المعتمدة في القطاع.

وستعدّل المجموعة أيضاً عقدها القياسي لتوضح للمطورين أن بإمكانهم استخدام جهات اتصال المستخدم التي يتم جمعها عبر غوغل بلاي للتواصل معهم خارج متجر التطبيقات من أجل تقديم خدماتهم، بتكلفة أقل، في متجر تطبيقات آخر أو على متجر التطبيقات الخاص بهم أو على موقعهم الخاص.

وتخطط الشركة العملاقة أيضاً لإنشاء فئة جديدة تسلط الضوء على التطبيقات من ناشرين مستقلين.

وتؤكد غوغل أن هذه الاتفاقية "تسمح للأطراف بالمضي قدما وتجنب سنوات من الإجراءات القانونية غير المضمونة النتائج والمشتتة للانتباه".

لا يزال الاتفاق بحاجة للحصول على موافقة قاض.

ورفع مدعون دعوى قضائية جماعية في عام 2020، متهمين غوغل بانتهاك قوانين المنافسة ومعاقبة المطورين من خلال منعهم من عرض تطبيقاتهم في متاجر أخرى عبر الإنترنت.

وبدأ ناشرو التطبيقات في السنوات الأخيرة تمرداً ضد عملاقي التكنولوجيا غوغل و آبل، متهمين إياهما بالاستفادة من موقعهما المهيمن على الهواتف المحمولة مع نظامي التشغيل أندرويد و اي او اس لفرض قواعد يعتبرونها غير عادلة.

ووافقت آبل العام الماضي على دفع 100 مليون دولار للمطورين في صفقة مماثلة لتلك التي أعلنت عنها غوغل.

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