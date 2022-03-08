غوغل: قراصنة إنترنت من روسيا وبيلاروسيا نفذوا حملات تصيد واسعة ضد أوكرانيا

الوكيل الإخباري -قالت شركة ”غوغل“ الأمريكية إن قراصنة يعملون لحساب الجيش الروسي قاموا بـ“محاولات تصيد“ واسعة النطاق ضد المواطنين الأوكرانيين في الفترة التي سبقت الغزو، مشيرة إلى أن بيلاروسيا استهدفت أيضاً الأوكرانيين والجيش البولندي، وفقا لـ ”رويترز“.



وأضافت الشركة الأمريكية أن ”مجموعة تحليل التهديدات“ التابعة لها، التي تركز على تعطيل متسللي الكمبيوتر وإصدار تحذيرات للمستخدمين بشأنهم، كشفت أن وحدة القرصنة الروسية ”FancyBear“، المعروفة أيضًا باسم ”APT28″، والمرتبطة بوحدة المخابرات العسكرية الروسية ”GRU“، كانت ترسل رسائل بريد إلكتروني ”احتيالية“ إلى شركة الإعلام الأوكرانية، ”UkrNet“، على مدار الأسبوعين الماضيين.

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