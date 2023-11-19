'غوغل كيوبز' يساعد على اكتشاف تطبيقات أندرويد جديدة

الوكيل الإخباري - تعمل غوغل على تطوير تطبيق جديد لمتجر بلاي يسمى "كيوبز" لاكتشاف تطبيقات جديدة عبر مجموعة واسعة من الفئات.



ويساعد "كيوبز" في العثور على تطبيقات جديدة لتثبيتها. وكتب محرر Google News Telegram الذي كشف التطبيق لأول مرة في وقت سابق هذا العام "أفترض أنه سيكون نوعاً من مركز الترفيه لتخزين الأفلام والألعاب والكتب" بعد شرائها.

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وسيسوق المستخدمون من كيوبز، رغم أنه لم يتضح ما الذي سيتمكن مستخدمو أندرويد من شرائه عبره.

وعند اكتشاف التطبيق لأول مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان مجرد مخطط تفصيلي، وإلى اليوم لا يوجد فيه محتوى لغياب نشر الواجهة الخلفية بعد، حسب فون أرينا.

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