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الأربعاء، 21-06-2023 04:25 م

غوغل Maps تعرض معالم سياحية جديدة بـ 'الرؤية الغامرة'

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة غوغل أن خدمة الخرائط Maps تعرض الآن معالم سياحية جديدة بوظيفة "الرؤية الغامرة" (Immersive View)، وهي عبارة عن عرض واقعي ثلاثي الأبعاد للمعالم السياحية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة الرؤية الغامرة تعرض حالياً المعالم السياحية بعدة مدن ألمانية، هي: برلين، وميونخ، وكولن، وفرانكفورت أم ماين مثل بوابة براندنبورج، وبرج التلفزيون، ومبنى البرلمان "الرايخستاج" وميدان "مارين بلاتس".

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كما ستنضم خلال الشهر الجاري مدن أوروبية أخرى مثل أمستردام، ودبلن، وفلورنسا، والبندقية، وذلك إلى جانب المدن الكبرى الموجودة بالفعل مثل لوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، ولندن، وطوكيو.

 

وأضافت غوغل أن وظيفة الرؤية الغامرة تضم حاليا أكثر من 500 معلم سياحي حول العالم. وإلى جانب العرض ثلاثي الأبعاد وإمكانيات التمرير والتدوير والتكبير/التصغير بمساعدة الأصابع، توفر هذه الوظيفة معلومات مهمة حول الطقس وحركة المرور في المدينة.
وتتوفر وظيفة الرؤية الغامرة في تطبيق غوغل Maps على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظامي التشغيل غوغل "أندرويد" وآبل "آي أو إس" فقط.

 

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