غوغل Passkeys .. درع الحماية من تصيد البيانات

الوكيل الإخباري - أتاحت شركة غوغل إمكانية تسجيل الدخول في الحسابات بدون كلمة مرور لجميع مستخدميها. وأطلقت الشركة الأمريكية على هذه الوظيفة اسم Passkeys، والتي تعتمد على معيار الأمان Fido 2، للتغلب على هجمات تصيد البيانات.



زوجان من المفاتيح

وتعتمد وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور بشكل أساسي على ما يعرف باسم تقنية تشفير المفتاح العام بواسطة زوجين من المفاتيح، حيث يتم تخزين المفتاح الخاص لدى المستخدم، وتحتفظ الشركة المقدمة للخدمة، جوجل في هذه الحالة، بالمفتاح العام.

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ويتم تأمين عملية تسجيل الدخول من قبل المستخدم بواسطة بصمة الأصابع أو وظيفة التعرف على الوجه أو إدخال رقم PIN، على غرار ما يحدث في المعاملات المصرفية على الإنترنت.

وأشارت جوجل إلى أنه يتم تفعيل وظيفة Passkeys في إعدادات حساب غوغل، بالإضافة إلى أنه يجب أن يدعم المتصفح ونظام التشغيل وظيفة Passkeys أيضاً.



غوغل كروم

وأعلنت الشركة الأمريكية أن متصفح غوغل كروم يدعم هذه الوظيفة الجديدة منذ فترة، ويسري نفس الأمر على نظام تشغيل غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 9، حيث يمكن للمستخدم تخزين مفاتيح Passkeys في مدير كلمات المرور بحساب غوغل، ويتيح مدير كلمات المرور أيضاً إمكانية النسخ الاحتياطي لوظيفة Passkeys ومزامنتها على أجهزة أندرويد الأخرى.



وطالما أن المستخدم يعتمد على متصفح غوغل كروم، فإنه يمكنه تسجيل الدخول عن طريق وظيفة Passkeys على أي جهاز، إذا تم تحديد البند "بواسطة جهاز آخر"، وعندئذ يجب مسح كود الاستجابة السريعة QR بواسطة الهاتف الذكي المتوافر عليه مفاتيح Passkeys، وبعد ذلك يمكن تخزين الحاسوب بشكل دائم لإتاحة عملية التسجيل بدون كلمة المرور.



مايكروسوفت وآبل

وتدعم شركتا مايكروسوفت وآب وظيفة Passkeys لنظامي التشغيل ويندوز، و الماك و"آي أو إس"، على التوالي، ولكن عملية تسجيل الدخول لديهما تتم بشكل أكثر تعقيداً.



ويتم تخزين مفاتيح Passkeys، التي تم إنشاؤها على أجهزة "آي أو إس" أو في متصفح سفاري على أجهزة الماك، في سلسلة المفاتيح بخدمة الحوسبة السحابية iCloud، ويقوم متصفح كروم بتخزين مفاتيح Passkeys في وظيفة ويندوز Hello على الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز. وبالنسبة لمتصفح كروم على أجهزة أندرويد فإنه يتم تخزين مفاتيح Passkeys في مدير كلمات المرور بحساب غوغل.



ومن المتوقع أن تتم مزامنة وظيفة Passkeys على جميع أجهزة وجميع أنظمة التشغيل بدون مشكلات، وتعد شركة غوغل بأن مستخدمي نظام أندرويد سيتمكنون مستقبلاً من استعمال تطبيقات الشركات الأخرى لإدارة وظيفة Passkeys، على غرار ما يحدث حاليا مع تطبيقات إدارة كلمات المرور.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يتم إكمال عمليات التطوير وتنتشر وظيفة Passkeys، ولذلك فإن شركة غوغل تتيح هذه الوظيفة في البداية كأحد الخيارات؛ حيث يمكن للمستخدم مواصلة استعمال كلمات المرور العادية ووظيفة المصادقة ثنائية العامل (2FA).

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