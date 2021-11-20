السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 02:47 م

فحص كلمات المرور والتأكد من التسريبات في macOS Monterey

Screen-Shot-2021-06-08-at-12.06.37


الوكيل الإخباري - يقدم نظام macOS Monterey الجديد من آبل مجموعة من التحديثات والتطورات على الكثير من جوانب النظام المختلفة.

اضافة اعلان

ويأتي ذلك كمحاولة من الشركة لجعل تجربة استخدام جميع أنظمتها متشابهة كمحاولة لتوحيد الأنظمة بين الهواتف والحواسيب.

ويضم macOS Monterey تحديثًا جديد لمدير كلمات المرور الموجود في النظام والمرفق بخدمات آيكلاود الموجودة في الجهاز.

تعتبر هذه إحدى أهم الميزات الجديدة في مدير كلمات المرور مع macOS Monterey، حيث تستطيع عبرها فحص كلمات المرور التي تستخدمها.

و عندما يجد الفحص كلمة مرور ضعيفة، فإنه ينهبك إلى ذلك لتقوم بتغيرها مباشرةً.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى اعدادات متصفح سفاري ومن ثم اختر كلمات المرور، وبعد ذلك إنظر إلى القائمة في الجهة اليسرى.
2- وتجد في هذه القائمة مجموعة من كلمات المرور وبجوارها علامة تحذيرية تنصحك بتغييرها.
3- ويمكنك بعد ذلك الضغط على زر التعديل لتغيير كلمة المرور أو الضغط على اختيار تغيير كلمة المرور.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
spotify-deal-page-467x316

سبوتيفاي يطرح ميزة لجميع مستمعي الأغاني في أنحاء العالم

43556-84703-000-lead-Wdigets-in

أفضل الأدوات المصغرة في iOS 15

شركة-جوجل

جوجل توضح سبب بطء شحن تشكيلة بيكسل 6

Back-Compat-Hero_JPG-1024x576

مايكروسوفت تحتفل بالذكرى 20 لإطلاق إكس بوكس

انستقرام

إنستغرام تفقد أحد تطبيقاتها

1

عطل جديد في منصتي فيسبوك وإنستغرام