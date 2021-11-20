فحص كلمات المرور والتأكد من التسريبات في macOS Monterey

الوكيل الإخباري - يقدم نظام macOS Monterey الجديد من آبل مجموعة من التحديثات والتطورات على الكثير من جوانب النظام المختلفة.





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ويأتي ذلك كمحاولة من الشركة لجعل تجربة استخدام جميع أنظمتها متشابهة كمحاولة لتوحيد الأنظمة بين الهواتف والحواسيب.





ويضم macOS Monterey تحديثًا جديد لمدير كلمات المرور الموجود في النظام والمرفق بخدمات آيكلاود الموجودة في الجهاز.



تعتبر هذه إحدى أهم الميزات الجديدة في مدير كلمات المرور مع macOS Monterey، حيث تستطيع عبرها فحص كلمات المرور التي تستخدمها.





و عندما يجد الفحص كلمة مرور ضعيفة، فإنه ينهبك إلى ذلك لتقوم بتغيرها مباشرةً.





ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:





1- توجه إلى اعدادات متصفح سفاري ومن ثم اختر كلمات المرور، وبعد ذلك إنظر إلى القائمة في الجهة اليسرى.

2- وتجد في هذه القائمة مجموعة من كلمات المرور وبجوارها علامة تحذيرية تنصحك بتغييرها.

3- ويمكنك بعد ذلك الضغط على زر التعديل لتغيير كلمة المرور أو الضغط على اختيار تغيير كلمة المرور.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

