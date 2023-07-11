الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

تهنئة للصديق منذر حبيبة بمناسبة قدوم المولود الجديد (عمر)

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

وزارة الزراعة تدعو التالية أسماؤهم لمقابلات توظيفية

الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

توقيف شخصين لريهما أشجارا بمياه عادمة في مزرعة خاصة

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

الثلاثاء، 11-07-2023 04:20 م

فخ من 'ثريدز' قد يغير المفاهيم.. هل سنضحي بإنستغرام؟

threads


الوكيل الإخباري - لا يزال تطبيق "ثريدز" يشغل الدنيا والناس بعد أيام على إطلاقه حاصدا لقب أسرع التطبيقات انتشاراً في التاريخ، متفوقاً على تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، والذي تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان

 

إلا أن فخاً صغيراً لم ينتبه له المتاهفتون على تحميل التطبيق على ما يبدو، قد يغير وجهة نظرهم إلى حد كبير.

فقد صدم بعض المستخدمين عندما اكتشفوا أن حذف حساباتهم الجديدة على التطبيق قد يأتي بتكلفة غير متوقعة، لأن حذفه نهائيا قد يتطلب التضحية بـ "إنستغرام" مع تشابك كلا النظامين الأساسيين.

 

إنستغرام: نبحث الأمر
إلى ذلك، أثارت هذه الأخبار موجة من الشكاوى على العدو الأكبر للتطبيق الجديد، منصة تويتر، حتى إن أحد المستخدمين وصف "ثريدز" بأنه "فخ المنشار".
وقال آخر: "ألغيت تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بي بالفعل ولكن اتضح أنه لا يمكنك حذف حساب "ثريدز" دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك أيضا، لذا ربما لا تقوم بالتسجيل".

أمام هذه البلبلة، توجه آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، إلى "ثريدز" لتوضيح الموقف المحيط بحذف الحساب.

 

وقال المسؤول إنه وللتوضيح، يمكنك إلغاء تنشيط حساب "ثريدز" الخاص بنا، والذي يخفي ملف تعريف "ثريدز" والمحتوى الخاص بكل مستخدم، كما يمكنك تعيين ملف التعريف على أنه خاص، ويمكن حذف منشورات "ثريدز"، كل ذلك دون حذف حساب "إنستغرام" الخاص بك.


وأضاف أن "ثريدز" مدعوم من "إنستغرام"، لذا فهو الآن مجرد حساب واحد، لكن منصة الصور تبحث عن طريقة لحذف حساب "ثريدز" الخاص بشكل منفصل.

 

تشابه؟!
يشار إلى أن منصة المحادثة النصية مرتبطة بـ "إنستغرام"، حيث يستطيع المستخدمون متابعة الحسابات التي يهتمون بها بالفعل على تطبيق مشاركة الصور.


ولكن تم أيضا جذب العديد من أوجه التشابه مع "تويتر"، استنادا إلى استخدامه لمنشورات تشبه "ثريدز" تتيح للمستخدمين مشاركة آرائهم علنا، ما دفع إيلون موسك إلى تهديد زوكربيرغ بإجراءات قانونية، متهما "ثريدز" باستخدام "الأسرار التجارية" لـ"تويتر".

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0a046692-c9a5-4e50-8f21-b81623cdf715-30

كيف تحافظ على خصوصية حسابك في تطبيق ثريدز

2023710193943731VJ

تصنيف تويتر يتراجع بعد إطلاق ثريدز

تطبيق واتساب

هل تم حظرك على واتس آب؟ .. دلائل تكشف ذلك

474

تطبيق ثريدز يحقق رقماً قياسياً جديداً في 5 أيام

Google-Med-PaLM-2

غوغل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية

64a7f0e84368e

ثريدز يخطط لميزة 'ستوري' تمتد لـ90 يوماً

أخبار متعلقة
0a046692-c9a5-4e50-8f21-b81623cdf715-30

كيف تحافظ على خصوصية حسابك في تطبيق ثريدز

2023710193943731VJ

تصنيف تويتر يتراجع بعد إطلاق ثريدز

474

تطبيق ثريدز يحقق رقماً قياسياً جديداً في 5 أيام

64a7f0e84368e

ثريدز يخطط لميزة 'ستوري' تمتد لـ90 يوماً

792866-1566319244

كيف يمكن تصفح ثريدز على الكمبيوتر؟

img_1688759429676

كيف تزيد من عدد المتابعين على ثريدز؟