فرنسا تطلب من محركات البحث إزالة Wish

الوكيل الإخباري - أصدر العديد من الوزراء في حكومة فرنسا بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه أنهم طلبوا من محركات البحث الرئيسية ومتاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة العاملة في الدولة إخفاء موقع Wish وتطبيق الجوال تمامًا.





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ويعتبر Wish عبارة عن منصة تجارة إلكترونية شهيرة تشير في الغالب إلى منتجات من التجار المقيمين في الصين. ولا تحتفظ المنصة بالمخزون، بل يتم شحن المنتجات مباشرة من التجار إلى العملاء.





وفي العام الماضي، بدأت الإدارة الفرنسية المسؤولة عن حقوق المستهلك والاحتيال التحقيق في Wish.



وفي ذلك الوقت، اشتبهت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال في أنه من السهل جدًا تضليل المستهلكين وبيع السلع المقلدة عبر Wish، مثل الأحذية الرياضية والعطور مع الصور التي تظهر بشكل غير صحيح شعارات العلامات التجارية الشهيرة .



وطلبت الإدارة الفرنسية 140 سلعة مختلفة عبر Wish، معظمها من المنتجات المستوردة. وأرادت معرفة ما إذا كانت هذه المنتجات آمنة أم لا.



ووجدت الإدارة أن 95 في المئة من الألعاب التي حصلت عليها عبر المنصة لا تمتثل للوائح الأوروبية، و 45 في المئة منها تعتبر خطيرة.



وعندما يتعلق الأمر بالسلع الإلكترونية، يجب ألا يتوفر 95 في المئة منها في أوروبا. بينما كانت نسبة 90 في المئة منها خطرة بطريقة أو بأخرى.

وحتى المجوهرات الرخيصة التي يتم بيعها عبر المنصة تمثل خطرًا، إذ إن 62 في المئة من تلك التي طلبتها تعتبر خطيرة. وتستند هذه المقاييس إلى عينة صغيرة جدًا من 140 منتجًا.



وعندما يتم إخطار Wish بأنها تبيع سلعة خطرة، تتم إزالة هذه المنتجات من السوق في غضون 24 ساعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

