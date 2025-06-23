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فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية

يؤيثرب
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري- رغم أن شحن الهاتف أصبح عادة يومية، يؤكد خبراء التقنية أن بعض السلوكيات الشائعة قد تضر بالبطارية أو حتى تُعرض الجهاز للخطر.

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🔋 بطاريات الليثيوم.. حساسة لطريقة الاستخدام
يفضَّل إبقاء شحن البطارية بين 20% و80%، وتجنّب الشحن أو التفريغ الكامل المتكرر، لأنه يُسرّع من تآكل البطارية ويقلل كفاءتها.


⚡ الشاحن الأصلي مهم جدًا
استخدام شواحن غير أصلية أو مقلدة قد يؤدي إلى سخونة زائدة أو تلف الدوائر الداخلية، بل وقد يتسبب في حرائق أو انفجارات نادرة. الحل: استخدام شاحن أصلي أو معتمد.


🌙 الشحن الليلي عادة محفوفة بالمخاطر
رغم توقف الشحن تلقائيًا عند امتلاء البطارية، إلا أن بقاء الهاتف متصلاً بالكهرباء طوال الليل قد يولد حرارة زائدة تؤثر على عمر البطارية.


🔥 تحذير: لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن، خاصة في الأجواء الحارة، لتجنّب تلف البطارية أو الجهاز.

 

 

سكاي نيوز 

 
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