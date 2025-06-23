فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية

🔋 بطاريات الليثيوم.. حساسة لطريقة الاستخدام
يفضَّل إبقاء شحن البطارية بين 20% و80%، وتجنّب الشحن أو التفريغ الكامل المتكرر، لأنه يُسرّع من تآكل البطارية ويقلل كفاءتها.
⚡ الشاحن الأصلي مهم جدًا
استخدام شواحن غير أصلية أو مقلدة قد يؤدي إلى سخونة زائدة أو تلف الدوائر الداخلية، بل وقد يتسبب في حرائق أو انفجارات نادرة. الحل: استخدام شاحن أصلي أو معتمد.
🌙 الشحن الليلي عادة محفوفة بالمخاطر
رغم توقف الشحن تلقائيًا عند امتلاء البطارية، إلا أن بقاء الهاتف متصلاً بالكهرباء طوال الليل قد يولد حرارة زائدة تؤثر على عمر البطارية.
🔥 تحذير: لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن، خاصة في الأجواء الحارة، لتجنّب تلف البطارية أو الجهاز.
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