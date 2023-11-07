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الثلاثاء، 07-11-2023 02:18 م

فورتنايت تقاضي غوغل

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "إيبيك"، المصنعة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، معركتها القانونية مع غوغل في الولايات المتحدة، بسبب العمولة الضخمة التي يتكبدها اللاعبون.

واتهمت الشركة غوغل بفرض رسم عمولة 30٪ على المشتريات الألعاب داخل تطبيقات متجر "غوغل بلاي"، متخلية بذلك عن الشعار الشهير لشركة غوغل "لا تكن شريراً".

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ومع ذلك، زعمت غوغل أن هناك الكثير من السبل الأخرى لتنزيل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، رافضاً الاتهام بأنها تعمل عبر الاحتكار.
وقضية شركة Epic تضاف إلى سلسلة من القضايا الأخرى المرفوعة مؤخراً ضد غوغل في ملف مكافحة الاحتكار، مع اتهام وزارة العدل الأمريكية الشركة بأنها تحترك بشكل غير قانوني مجال البحث.

 

وهذه ليست الخطوة الأولى لشركة "Epic" في هذا الاتجاه، إذ سبق لها أن أقامت دعوى ضد آبل في 2021 بقضية مشابهة جداً، بعد أن سحب الشركة لعبة Fortnite من كل متاجر التطبيقات معتبرة الرسوم المفروضة بمثابة "ضريبة" على المطورين.


لكن القاضي في تلك القضية رفض فكرة أن آبل هي احتكار، ولكنه سمح بالتطبيقات بتوجيه المستخدمين بعيداً عن رسوم التطبيقات داخل التطبيق على آبل.

 

وتقول Epic إن غوغل "قضت على المنافسة في توزيع التطبيقات على أندرويد باستخدام مجموعة من العقود والحواجز التقنية". ومع ذلك، تقول غوغل إن هناك منافسة أكبر عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات مقارنة بأي نظام تشغيل آخر قائلة "أندرويد هو النظام التشغيلي الوحيد الذي يتيح للمطورين طرقاً متعددة لتوزيع التطبيقات".

 

 

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