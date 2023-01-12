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الخميس، 12-01-2023 03:42 م

'فور يو'.. ميزة جديدة لمنصة تويتر

تيك توك


الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من مستخدمي تويتر من الفوضى في رؤية التغريدات، إذ يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى رؤية التغريدات التي لا يهتمون بها، ولكن بدءاً من اليوم، سيوفر تويتر ميزة جديدة تجعل المستخدمين يرون التغريدات التي يفضلونها.

وفقاً لتغريدة نشرها فريق دعم تويتر، بدءاً من اليوم سيتمكن مستخدمو نظام “آي أو إس” من رؤية التغريدات الموصى بها لهم، أو التغريدات من الحسابات التي يتابعونها عبر خاصية “فور يو” الجديدة.

وأوضح تويتر أنه استبدل علامتي التبويب: “ الصفحة الرئيسية” و “أحدث” بـ “فور يو” أي “لكَ”، و “فولو” أي متابعة. و سيتم تثبيتهما في الجزء العلوي من المخطط الزمني الخاص بك حتى تتمكن من التبديل بينهما بسهولة.

تأثير تيك توك

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في ديسمبر 2022، غرد إيلون ماسك أن تويتر سيسهل على المستخدمين التبديل بين الموضوعات التي يتابعونها والمواضيع الشائعة. إذ سيسمح الخط الزمني الرئيسي بالتمرير الجانبي السهل بين أعلى وأحدث الاتجاهات والمواضيع التي تتابعها.

الميزة في الواقع تشبه إلى حد كبير ميزة في تطبيق تيك توك الذي يمتلك نفس ميزة “فور يو”، والتي تعرض المحتوى على أساس ما شاهده الناس وأعجبوا به، عبر خوارزمية متطورة. وستعمل ميزة “فور يو” على تويتر بشكل مشابه. كما استوحى تويتر أيضاً طريقة عرض مقاطع الفيديو من تطبيق تيك توك.

وقد تم طرح ميزة “فور يو” على نظام آي أو إس فقط، وليس من الواضح متى ستصل إلى نظام أندرويد وإصدارات الويب من تويتر، وفق ما أورد موقع “غادجيت ناو” الإلكتروني. 

 

 

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