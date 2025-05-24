فيروس أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر.. هذا ما كشفته مايكروسوفت

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت عن نجاحها في تفكيك شبكة برمجية "لوما ستيلر" الخبيثة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون عالميًا. وأوضحت أن أكثر من 394 ألف جهاز يعمل بنظام ويندوز أُصيب بهذه البرمجية بين شهري مارس ومايو 2025.

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و"لوما" هي برمجية خبيثة تُستخدم في سرقة كلمات المرور، بطاقات الائتمان، الحسابات المصرفية، ومحافظ العملات الرقمية. وتمكنت وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت من تعطيل البنية التحتية التي تدعم هذه البرمجية، بعد صدور أمر قضائي أميركي.



كما ساهمت اليابان، ويوروبول، وشركات تقنية كبرى مثل كلاودفلير وبتسايت، في قطع الاتصال بين المهاجمين والضحايا، وإعادة توجيه أكثر من 1300 نطاق URL تم الاستيلاء عليها.



واستُخدمت البرمجية في حملات تصيد احتيالي، أبرزها خداع ضحايا بإيهامهم أنهم يتعاملون مع موقع السفر الشهير Booking.com، إلى جانب استهداف مجتمعات الألعاب، والجامعات، وقطاعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع.



وأكدت مايكروسوفت أن "لوما" كانت تُباع في منتديات مظلمة منذ 3 سنوات، وقد أصبحت أداة مفضلة للهاكرز بسبب سهولة استخدامها وقدرتها على اختراق الأنظمة.