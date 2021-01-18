فيسبوك أشد فتكاً بالخصوصية من واتساب

الوكيل الإخباري _ يواجه تطبيق واتساب انتقادات كثيرة منذ عدة ايام على اثر قرار الشركة السابق بتغيير بعض الشروط المتعلق بالخصوصية ما دفع تطبيق التراسل الأشهر إلى التراجع مؤقتاً.

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حيث اشار خبير الأمن والمراقبة على الإنترنت، زاك دوفمان، الى أن عاصفة واتساب صرفت انتباه الملايين بعيدًا عن سوء انتهاك لتطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك مثلا على خصوصية المستخدمين.

واضاف :"نعلم جميعًا أن فيسبوك يكسب رزقه وأرباحه من وراء بياناتنا، هكذا نسدد له وندفع ثمن خدماته المجانية".



ويعد تشفير المحادثات صمام الأمان الذي تسوق له معظم تطبيقات التراسل.

المصدر : الامارات نيوز



