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الإثنين، 18-01-2021 03:10 م

فيسبوك أشد فتكاً بالخصوصية من واتساب

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الوكيل الإخباري _  يواجه تطبيق واتساب انتقادات كثيرة منذ عدة ايام على اثر قرار الشركة السابق بتغيير بعض الشروط المتعلق بالخصوصية ما دفع تطبيق التراسل الأشهر إلى التراجع مؤقتاً.

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حيث اشار خبير الأمن والمراقبة على الإنترنت، زاك دوفمان، الى أن عاصفة واتساب صرفت انتباه الملايين بعيدًا عن سوء انتهاك لتطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك مثلا على خصوصية المستخدمين.

 

واضاف :"نعلم جميعًا أن فيسبوك يكسب رزقه وأرباحه من وراء بياناتنا، هكذا نسدد له وندفع ثمن خدماته المجانية".


ويعد تشفير المحادثات صمام الأمان الذي تسوق له معظم تطبيقات التراسل.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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