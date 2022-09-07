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الأربعاء، 07-09-2022 12:34 م

فيسبوك بحذر من عملية إحتيال

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الوكيل الإخباري - فقد دقّ المنتج التلفزيوني الأميركي نيف شولمان، ناقوس الخطر مستخدما خبرته بهذا المجال، محذّراً من أن ما يقارب 3 مليارات مستخدم باتوا أهدافاً رئيسية لمحتالين، وذلك بسبب خطأ أمني زائف على تطبيق الشبكات.

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وتابع أن المحتالين سيستهدفون البائعين في الأسواق، وذلك لأن متوسط البيع عبر الإنترنت كبير، ولربما يعاود الأشخاص عملية الشراء مرات عدة مما يسهل عملية السرقة.

وأشار إلى أن الجميع ما زال مبتدئاً بالنسبة للتعامل مع تطبيقات الشراء الجديدة كـ" Facebook Marketplace و Vinted و Depop و eBay".

كذلك رأى أنه من المحتمل أن يقع Facebook Marketplace في فخ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال لمجرد أن Facebook لديه أكبر عدد من المستخدمين.

 

وغالبا ما يرسل المحتالون رسائل غريبة إلى المشترين على منصات مثل Facebook Marketplace، بدعوى أنهم من الشبكة الاجتماعية أنفسهم.

ويُطلب من المستخدمين عادة النقر فوق رابط لتأكيد معلوماتهم، إلا أن الأمر ينتهي بوقوع العديد من المشترين في الفخ عبر إعطاء المحتالين تفاصيلهم الشخصية.

في حين يعرض المحتالون بعد ذلك ثمن مشترياتهم من خلال تطبيق تحويل الأموال، قبل أن يزعموا أنها لم تتم لأن البائع يحتاج إلى تحديث حسابه.

وتعتقد رسالة نيف أن البريطانيين هم الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن المستخدم الذي لا يعرف العلامات الحمراء البسيطة التي يجب البحث عنها، قد يكون ضحية سهلة.

 

لبنان 24 

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