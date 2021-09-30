فيسبوك تتيح Reels في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - بعد إطلاقها في الاختبارات التجريبية الشهر الماضي، طرحت منصة فيسبوك ميزة Reels لجميع مستخدميها في الولايات المتحدة عبر كل من iOS وأندرويد.

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وتتيح الميزة، وهي رد فيسبوك على تيك توك، لصناع المحتوى إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحرير، بما في ذلك تلك الخاصة بالموسيقى والصوت وتأثيرات الواقع المعزز واستخدام المؤقتات والعد التنازلي والمزيد.



ومع الإطلاق العام، يتمكن صناع المحتوى من إنشاء Reels مباشرة عبر منصة فيسبوك بالإضافة إلى مشاركة Instagram Reels الخاصة بهم عبر الشبكة الاجتماعية من أجل مساعدتهم في إنشاء متابعين عبر كلا التطبيقين.

بالإضافة إلى ذلك تشارك المنصة الآن المزيد من التفاصيل حول كيف تخطط لتغذية إنشاء Reels.



وتقدم الشركة برنامج مكافآت جديد يدفع لصناع المحتوى عندما يشاهد الأشخاص فيديوهات Reels الخاصة بهم ويتم تمويل البرنامج كجزء من التزام الشركة الأكبر باستثمار أكثر من مليار دولار في صناع المحتوى حتى عام 2022، الذي يدفع أيضًا لصناع المحتوى مقابل تشغيل أنواع معينة من الإعلانات، لتلقي المدفوعات من خلال Stars (الإكراميات الافتراضية) والمزيد.



ويدفع برنامج المكافآت Reels Play، الذي يتم توسيعه في مكافأة Reels Summer عبر إنستغرام، لصناع المحتوى المؤهلين بناءً على أداء Reels عبر فيسبوك وإنستغرام ويدفع مقابل فيديوهات Reels التي تحصل على 1000 مشاهدة على الأقل خلال فترة 30 يومًا.



ويكون البرنامج الجديد مفتوحًا لصناع المحتوى في الولايات المتحدة. كما يكون متاحًا في الوقت الحالي. ويتوسع لاحقًا ليشمل المزيد من الأسواق العالمية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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