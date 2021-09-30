الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الذهب يرتفع في ظل أداء مضطرب

الكيلاني: استمرار تعامل الصيدليات مع منظومة حكيم

الطاقة تعلن عن تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر القادم

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد التمور الأردنية في الأغوار الوسطى

نقابة الأطباء تعلن عن وظائف

وزارة التعليم العالي: إطلاق برنامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الامن يكشف تفاصيل حول قيام شخص بخلع ملابسه في الشارع العام

الخميس، 30-09-2021 01:30 م

فيسبوك تتيح Reels في الولايات المتحدة

_115103559_hi039630016


الوكيل الإخباري - بعد إطلاقها في الاختبارات التجريبية الشهر الماضي، طرحت منصة فيسبوك ميزة Reels لجميع مستخدميها في الولايات المتحدة عبر كل من iOS وأندرويد.

اضافة اعلان


وتتيح الميزة، وهي رد فيسبوك على تيك توك، لصناع المحتوى إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحرير، بما في ذلك تلك الخاصة بالموسيقى والصوت وتأثيرات الواقع المعزز واستخدام المؤقتات والعد التنازلي والمزيد.


ومع الإطلاق العام، يتمكن صناع المحتوى من إنشاء Reels مباشرة عبر منصة فيسبوك بالإضافة إلى مشاركة Instagram Reels الخاصة بهم عبر الشبكة الاجتماعية من أجل مساعدتهم في إنشاء متابعين عبر كلا التطبيقين.

 

بالإضافة إلى ذلك تشارك المنصة الآن المزيد من التفاصيل حول كيف تخطط لتغذية إنشاء Reels.


وتقدم الشركة برنامج مكافآت جديد يدفع لصناع المحتوى عندما يشاهد الأشخاص فيديوهات Reels الخاصة بهم ويتم تمويل البرنامج كجزء من التزام الشركة الأكبر باستثمار أكثر من مليار دولار في صناع المحتوى حتى عام 2022، الذي يدفع أيضًا لصناع المحتوى مقابل تشغيل أنواع معينة من الإعلانات، لتلقي المدفوعات من خلال Stars (الإكراميات الافتراضية) والمزيد.


ويدفع برنامج المكافآت Reels Play، الذي يتم توسيعه في مكافأة Reels Summer عبر إنستغرام، لصناع المحتوى المؤهلين بناءً على أداء Reels عبر فيسبوك وإنستغرام ويدفع مقابل فيديوهات Reels التي تحصل على 1000 مشاهدة على الأقل خلال فترة 30 يومًا.


ويكون البرنامج الجديد مفتوحًا لصناع المحتوى في الولايات المتحدة. كما يكون متاحًا في الوقت الحالي. ويتوسع لاحقًا ليشمل المزيد من الأسواق العالمية.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00xBy0JjVybodfIwWxeGCkZ-1..1628697239

خطوات الترقية إلى إصدار ويندوز 11 مجانًا

رسميًا-من-الغد..-قطع-خدمات-جوجل-عن-هواتف-أندرويد-2.3-وهنا-الحل

جوجل تضيف أدوات بحث جديدة مصممة للتسوق من المنزل

الذكاء-الاصطناعي-والمخاوف-منه

مهارات فهم اللغة للذكاء الاصطناعي من جوجل

thumbs_b_c_605fba28e11c5d5659b9bd0370d11cbc

مايكروسوفت وعدت بظهور التكامل بنهاية العام

how-to-make-a-facetime-audio-call-on-your-apple-watch-using-siri-or-the-phone-app

خطوات اجراء مكالمات Facetime عبر ساعة آبل

image-4

آيباد قادر على استبدال الحواسيب المحمولة

أخبار متعلقة
000_9AT32Y

فيسبوك يوقف العمل مؤقتًا على موقع Instagram Kids

5dcd63154c59b72c6f0bea65

فيسبوك تستثمر 50 مليون دولار لبناء ميتافيرس

ezgif.com-gif-maker-95-1

فيسبوك توضح المحتوى الذي يحظى بمعدل توزيع أقل

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك تحبط عملية جمع البيانات الآلية

275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك