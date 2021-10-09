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السبت، 09-10-2021 01:05 م

فيسبوك تحظر مطور أداة Unfollow Everything

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الوكيل الإخباري - قال مطور أنشأ أداة تتيح للأشخاص إلغاء متابعة الأصدقاء والمجموعات تلقائيًا عبر منصة فيسبوك إنه منع نهائيًا من موقع الشبكات الاجتماعية.

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وكان لويس باركلي مبتكر أداة Unfollow Everything، وهي إضافة متصفح تسمح لمستخدمي فيسبوك بحذف خلاصة الأخبار بشكل أساسي عن طريق إلغاء متابعة جميع الروابط في وقت واحد.

وتسمح المنصة للمستخدمين بإلغاء متابعة الأصدقاء والمجموعات والصفحات بشكل فردي، مما يزيل المحتوى من خلاصة الأخبار، القلب النابض للمنصة الذي يتم التحكم فيه عن طريق الخوارزميات.

 

وأتمت أداة باركلي هذه العملية تلقائيًا، ومسحت خلاصة أخبار المستخدمين على الفور. وكما كتب باركلي عن تجربته في استخدام الأداة في مقال: ما زلت أتذكر الشعور بعدم متابعة كل شيء لأول مرة. لقد كانت شبه معجزة.


وأضاف: لم أفقد شيئًا، إذ لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة. ولكن اكتسبت قدرًا كبيرًا من السيطرة ولم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل الخلاصة اللا نهائي للمحتوى. وانخفض الوقت الذي أمضيته عبر المنصة بشكل كبير. وأصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة.


رداً على ذلك، أرسلت الشركة رسالة إلى باركلي بشأن التوقف والكف في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه انتهك شروط خدمة الموقع من خلال إنشاء برنامج يعمل على أتمتة تفاعلات المستخدم.


ويقول باركلي إن الشركة قامت بعد ذلك بتعطيل حسابي عبر فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم وطالبت بالموافقة على عدم إنشاء أدوات تتفاعل مع فيسبوك أو خدماتها الأخرى أبدًا.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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