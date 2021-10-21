الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 01:30 م

فيسبوك تخطط لطرح التحديث في ديسمبر

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة فيسبوك لطرح تحديث لأجهزة Portal يتيح إيقاف تشغيل ميزة المشاهدة معًا Watch Together أثناء المكالمات في وضع الأسرة.

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ويأتي التحديث بعد فترة وجيزة من انتقاد مقال في BuzzFeed News للشركة بسبب عدم تضمين مفتاح إيقاف لهذه الميزة.

وتتيح لك ميزة المشاهدة معًا مشاهدة العروض أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو المقاطع المضحكة مع الأصدقاء البعيدين أو أفراد العائلة.

وعند اختيار مقطع فيديو من توصيات الشركة، يتم تقديمه لك في نفس الوقت عبر جهاز وجهاز صديقك، سواء كان ذلك هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو Portal.


وقد تبدو ميزة المشاهدة معًا مفيدة. ولكن من الواضح أنها ليست كذلك بالنسبة للآباء الذين يرغبون في إبعاد أطفالهم عن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.


وعندما يكون جهاز Portal في الوضع المنزلي، يمكن لكل فرد في المنزل الوصول إليه، بما في ذلك الأطفال.


وتظل ميزة المشاهدة معًا مخفية في الوضع المنزلي. ولكن تظهر مرة أخرى أثناء المكالمات. ويمكن أن تكون هذه مشكلة، حيث يمكن للأطفال الاستيلاء على الجهاز وبدء مكالمة والبدء بمشاهدة مقاطع الفيديو مع الآخرين.

 

ولا توجد في الوقت الحالي طريقة لتعطيل ميزة المشاهدة معًا أثناء المكالمات في وضع الأسرة، مما يجعل الآباء يشعرون بالإحباط. ولكن هذا كله على وشك التغيير.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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