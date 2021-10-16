فيسبوك تدعم الإبداع والمنافسة

الوكيل الإخباري - وسط نقاش مستمر حول نهج شركة فيسبوك في الإشراف على المحتوى، والتضخيم عبر منصاتها، أطلقت الشبكة الاجتماعية إعلانين جديدين يدعوان إلى مزيد من التنظيم الحكومي لقطاع التكنولوجيا، بينما تسعى أيضًا إلى إضفاء الطابع الإنساني على الأشخاص الذين يقفون وراء عملية اتخاذ القرار في الشركة.

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ونشرت الشركة مقطعي فيديو جديدين للموظفين الذين يعملون على تحديات الإشراف على المحتوى. وتظهر المقاطع أولاً كل موظف يحمل صورًا لعائلاته، ومن ثم تقدم نظرة عامة سريعة على عملهم، ووجهات نظرهم حول التنظيم.





وحسب روشيل في المقطع الأول، يجب أن تكون قادرًا على فهم من لديه بياناتك وكيف يستخدمونها. ويمكن للتشريعات الفيدرالية أن تقدم لمنصاتنا والمنصات الأخرى إرشادات حتى نتمكن من اتباع نهج متسق.



وفي الفيديو الثاني، يشرح جاك مدير المحتوى عبر الشركة ما يلي: نتخذ الكثير من القرارات الصعبة. نحن نعمل في نطاق حرية التعبير مقابل الإشراف على المحتوى. نحاول باستمرار معرفة أين يجب أن نصل. لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أن يكون لديك شركة خاصة مثل فيسبوك تملي ما هي تلك الحدود.



وتم تصميم الموسيقى والإضاءة والشكل لتسهيل اتصال أكثر تعاطفاً وإنسانيًا مع هذه التحديات، مع التأكيد على أن الشركة لديها 40000 موظف يعملون على حل هذه المشكلات، وهم أشخاص أذكياء ومنتظمون مثل روشيل وجاك، وأن هذه ليست شركة عملاقة مجهولة الهوية عازمة على الهيمنة على العالم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية