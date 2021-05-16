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الأحد، 16-05-2021 04:15 م

فيسبوك تدعم تطبيقها للمراسلة بميزات جديدة

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الوكيل الاخباري - أدخلت "فيسبوك" على تطبيق "مسنجر عدة ميزات جديدة تجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

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ومن أبرز ما حصل عليه التطبيق مؤخرا هو ميزة تسهل تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالها، فبدلا من النقر ثم الضغط على زر التسجيل طوال فترة تسجيل الرسالة بات بإمكان المستخدم النقر مرة واحدة على هذا الزر ليبدأ التسجيل، وعند الانتهاء من الكلام يجب النقر على سهم الإرسال لتذهب الرسالة المسجلة إلى مستلمها.

 

كما بات بإمكان مستخدمي "مسنجر" الوصول إلى الرسائل والمحادثات المؤرشفة بسهولة عبر النقر على صورة حسابهم في التطبيق، لتظهر لهم قائمة فيها عدة خيارات ومنها خيار "الدردشات المؤرشفة".

وأضافت "فيسبوك" على التطبيق أيضا العديد من الملصقات والوجوه التعبيرية الجديدة، كما أضافت إلى واجهة كاميرا الاتصال عبر الفيديو العديد من الملصقات والخلفيات والفلاتر التي تتعلق بمواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، وأضيفت إلى كاميرا Messenger Kids أيضا العديد من الملصقات الجديدة لتعريف الأطفال على حضارات العالم المختلفة.

 

روسيا اليوم

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