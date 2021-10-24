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الأحد، 24-10-2021 12:36 م

فيسبوك تساعد العلامات التجارية في الكشف عن الانتهاكات

فيسبوك


الوكيل الإخباري - تتطلع شركة فيسبوك إلى مساعدة الشركات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المعتمد لملكيتها الفكرية عبر تطبيقاتها، مع تحديث جديد لأداة الملكية الفكرية للتجارة والإعلانات، التي تمت إعادة تسميتها أيضًا إلى حماية حقوق العلامة التجارية، مما يوفر وصفًا مباشرًا أكثر لغرضها.

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وتتيح منصة حماية حقوق العلامة التجارية عبر فيسبوك للشركات تحميل صور منتجاتها المرخصة، التي يمكن لأنظمة فيسبوك استخدامها كنقطة مرجعية لاكتشاف التطابقات المماثلة وتسليط الضوء على انتهاكات الاستخدام المحتملة في منشورات الصفحة وقوائم السوق وما إلى ذلك.

 

وقالت الشركة: تسمح حماية حقوق العلامة التجارية لمالكي العلامات التجارية المسجلين بالبحث والإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وتوفر الآن ميزات لتبسيط العملية وأتمتتها.

وتحتاج الشركات إلى تسجيل شهادات العلامات التجارية وبيانات الاعتماد الخاصة بها مع فيسبوك، التي تمنحها بعد ذلك القدرة على استخدام الأداة لاكتشاف التطابقات على أساس الملكية القانونية.


ويتمثل التحديث الرئيسي للمنصة في القدرة على تحميل وحفظ ما يصل إلى 10 صور، مثل الشعارات أو صور المنتج، للرجوع إليها في مسح المحتوى عبر فيسبوك وإنستغرام.


ولم تتمكن العلامات التجارية حتى الآن من حفظ عمليات البحث هذه. كما لم تتمكن من البحث إلا على أساس استباقي، على أساس كل حالة على حدة.


ويوفر التحديث الجديد مزيدًا من السعة للتتبع والتنبيهات المتسقة، مما يساعد أصحاب الملكية الفكرية في اكتشاف الانتهاكات المحتملة لمنتجاتهم المرخصة بشكل أفضل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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