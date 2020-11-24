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الثلاثاء، 24-11-2020 02:40 م

فيسبوك تساعد في جمع الطعام للأشخاص المحتاجين

Facebook


الوكيل الإخباري _ طرحت منصة فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة جمع الطعام والملابس وغيرها من الضروريات للأشخاص المحتاجين.

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حيث تعتمد هذه الميزة على أدوات جمع التبرعات في حالات الطوارئ ضمن الشبكة الاجتماعية، لكن الأمر لا يتعلق هذه المرة بجمع الأموال بقدر ما يتعلق بالتبرعات بالسلع الفعلية.


كما تعمل على توفير ميزة تدعى Drives، من خلال مركز مساعدة المجتمع في فيسبوك، وهو المكان الذي تركز فيه المنصة على الطلبات وعروض المساعدة داخل المجتمع المحلي.


المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 

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