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الأربعاء، 14-07-2021 04:02 م

فيسبوك تضيف ميزة خبراء المجموعة

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الوكيل الإخباري - قدمت منصة فيسبوك ميزة جديدة تسمى خبراء المجموعة Group Experts، التي تسمح للمسؤولين بتحديد الأعضاء الذين على دراية كبيرة بموضوع المجموعة.

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تعمل هذه الطريقة كمحرك نمو للمجموعات أيضًا، حيث يمكن للخبراء الجدد دعوة المتابعين الذين تفاعلوا مؤخرًا مع صفحتهم الرئيسية للانضمام إلى المجموعة أيضًا.


ومع ذلك، إذا قامت مجموعة بترشيح خبير غير جدير بالثقة أو إذا كانت هذه المجموعة متورطة عمدًا في نشر معلومات مضللة، فيكون الأمر متروكًا للمسؤولين بشكل حصري لإزالته من حالة الخبراء.


على سبيل المثال، من المحتمل ألا ترشح المجموعات التي تدفع بأجندات مكافحة التطهير العرقي الأطباء التقليديين أو مسؤولي الصحة العامة كخبراء.

 

ولذلك، بينما تحدد علامة الخبير ثقة المشرفين، فإنها لا تؤهل شخصًا بشكل موضوعي باعتباره خبيرًا حقيقيًا.


وعند السؤال عن أدوات الإشراف الإضافية لضمان تقديم خبراء المجموعة لمعلومات دقيقة، أدرج متحدث باسم فيسبوك الطرق المحددة التي تتعامل بها الشركة مع المعلومات الخطأ عبر المنصة. مثل مدقق الحقائق التابع لجهات خارجية وتقليل توزيع المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه على أنه مضلل.


وأضاف أنه يمكن للأعضاء دائمًا الإبلاغ عن المحتوى لمسؤولي المجموعة. وتعتقد فيسبوك أن خبراء المجموعة يدعمون المسؤولين في تعزيز جودة المحادثات وتسهيل اكتشاف المحتوى القيم. ويؤدي ذلك إلى تقديم تجربة أكثر جدوى للأعضاء.


وترغب الشركة في زيادة الترويج لميزة المجموعة التي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مجتمع حول مواضيع محددة والتفاعل مع أشخاص آخرين.
وبدأت المنصة في الشهر الماضي بطرح غرف الصوت المباشر للمستخدمين كبديل لمساحات تويتر وكلوب هاوس.


وأعلنت الشبكة الاجتماعية أيضًا عن منصة البودكاست الخاصة بها، التي أصبحت متاحة الآن لصناع البودكاست.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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