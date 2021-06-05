السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 12:16 م

فيسبوك تطرح ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري - تسهل شركة فيسبوك على الباحثين دراسة منصتها، بما في ذلك المجموعات المهمشة والحركات غير السائدة الأخرى، وذلك بإستخدام  واجهة برمجة تطبيقات جديدة للباحث.

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وتسهل واجهة برمجة التطبيقات، التي ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام، على الأكاديميين دراسة المحتوى المشترك في المجموعات والصفحات العامة.


ويأتي ذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاق فيسبوك لجزء كبير من منصتها في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica.

 

وجعل ذلك من الصعب على الأشخاص الخارجيين دراسة الشبكة الاجتماعية، وهو اتجاه تقول الشركة: إنها تريد الآن عكسه.

وتسمح واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للباحثين المؤهلين بدراسة الصفحات والمجموعات والأحداث التي تواجه الجمهور في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك نصوص منشورات محددة من المستخدمين.


وتقول فيسبوك: إنها تخفي أسماء المستخدمين والإشارات من أجل حماية خصوصية المستخدم.


بالإضافة إلى ذلك يحصل الباحثون أيضًا على إمكانية الوصول إلى مقاييس المتابعين وإحصاءات المشاركة للمجموعات والأحداث والصفحات.


وقالت تشايا ناياك، رئيسة قسم البحث المفتوح والشفافية في فيسبوك: تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات هذه خصيصًا للباحثين.

 

مجموعات فيسبوك المهمشة:

 

يعد هذا الأمر مهمًا لأنه يسمح بدراسة الحركات المهمشة وغير السائدة أثناء تطورها. بدلاً من أن تصبح بارزة عبر المنصة فقط.


وكان تعامل فيسبوك مع المجموعات المهمشة مشكلة كبيرة خلال العام الماضي. وتعرضت الشركة لانتقادات على نطاق واسع لفشلها في منع QAnon حتى بعد تحولها إلى حركة ناشطة على الأرض.

 

وبعد الانتخابات، فشلت فيسبوك في التعرف على المخاطر التي تشكلها حركة أوقفوا السرقة Stop the Steal، التي ساعدت في تأجيج العنف في 6 يناير.


ويساعد السماح للباحثين بدراسة المجموعات الأصغر فيسبوك في الاستعداد بشكل أفضل للمجموعة المهمشة الخطيرة التي تحاول التنظيم عبر منصتها.

 

وعلى الرغم من أن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة تغطي الولايات المتحدة في البداية فقط، إلا أن فيسبوك أوضحت أنها تخطط لتوسيعها إلى مناطق جغرافية أخرى.


وقالت أيضًا: بالإضافة إلى ذلك فإننا نستخدم في المستقبل ، الرؤى البحثية للنظر في التغييرات في منتجنا.


وتوترت علاقة فيسبوك بالباحثين الذين يرغبون في دراسة المنصة في بعض الأحيان في السنوات الأخيرة.


وقال بعض الأكاديميين : إن الشركة تجعل من الصعب للغاية الوصول إلى البيانات المحدودة التي تقدمها.


 

 

المصدر- البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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