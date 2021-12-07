فيسبوك تطلق لعبة Pac-Man الجماعية

الوكيل الإخباري - كشف مارك زوكربيرج عن ظهور مجتمع Pac-Man لأول مرة عبر منصة فيسبوك للألعاب Facebook Gaming كإحدى الألعاب الأولى حيث يمكن للجمهور اللعب معًا أثناء المشاهدة.





اضافة اعلان

ويتمكن المشاهدون والمبدعون من بث مباريات Pac-Man مباشرةً، ويمكن للجمهور أن يتخذ جانبًا ويتحكم في حركة الأشباح في اللعبة أثناء مطاردة شخصيات Pac-Man وهم يلتهمون النقاط.





وطورت Genvid Technologies اللعبة باستخدام منصتها التكنولوجية القائمة على السحابة بالشراكة مع Bandai Namco.





علاوة على ذلك تمكن ميزة تسمى Play With Streamer أعضاء الجمهور من الانضمام إلى لعبة باستخدام جهاز بث كجزء من العرض.



ونشر زوكربيرغ حول اللعبة الجديدة استنادًا إلى امتياز Pac-Man البالغ من العمر 40 عامًا لـ Bandai Namco عبر صفحته ضمن فيسبوك.



وكتب: Pac-Man قادمة إلى فيسبوك للألعاب. تتمكن من لعب هذه اللعبة الكلاسيكية مع الأصدقاء، ومشاهدة صناع المحتوى وهم يلعبون وبناء متاهاتك الخاصة. الألعاب جزء كبير من ميتافيرس، وأنا أتطلع إلى رؤية ألعاب مثل هذه تصبح أكثر تفاعلية وغامرة.



ونشر زوكربيرج أيضًا مقطع فيديو له وهو يلعب مع عدد قليل من مديري الشركة الآخرين. وتربط اللعبة اللاعبين وصناع محتوى الألعاب والمشاهدين معًا بطرق جديدة.

وتتمتع فيسبوك بحضور في الجانب الاجتماعي للألعاب. وقد اتخذت خطوات نحو استضافة الألعاب من خلال تجارب الألعاب السحابية عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب. كما أنها تحتوي على منصة لصناع المحتوى لبث أسلوب اللعب وتحقيق الدخل من معجبيهم.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية