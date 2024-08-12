فيسبوك تطلق نظاما جديدا لـ "البلوجرز" وصناع المحتوى

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة فيسبوك عن تحديث كبير في سياستها العقابية، حيث ستتيح للمبدعين إمكانية إزالة التحذيرات الأولية التي تُمنح لهم عند ارتكابهم مخالفات بسيطة.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود الشركة لتخفيف العقوبات وتعليم المبدعين بدلاً من معاقبتهم.



في السابق، كان المستخدمون يتعرضون لـ "سجن فيسبوك"، وهو مصطلح يشير إلى تقليل قدراتهم على النشر والتفاعل على المنصة مؤقتًا بعد المخالفة.



ومع ذلك، فإن التغييرات الأخيرة توفر الآن للمبدعين فرصة لحذف تلك التحذيرات الأولية من خلال إتمام دورة تعليمية قصيرة تركز على السياسات التي خالفوها.



أوضحت Meta أن السياسة الجديدة تهدف إلى "التعليم، وليس العقاب" للمخالفين الجدد، وستكون هذه الميزة متاحة في البداية لمستخدمي الوضع الاحترافي (المبدعين)، حيث سيتلقون إشعارًا عبر التطبيق يوجههم إلى التدريب التعليمي.



إذا نجح المبدعون في إتمام التدريب وعدم ارتكاب أي مخالفات أخرى خلال عام، فبإمكانهم الاستفادة من خيار "إزالة تحذيرك" مرة أخرى. ولكن في حال ارتكاب مخالفة جديدة، سيحصلون على تحذير غير قابل للإزالة، مما قد يؤدي إلى قيود على الوصول والفرص المالية.



وتسعى فيسبوك من خلال هذا النظام إلى جعل المنصة أكثر جذبًا للمبدعين الجدد من خلال تسهيل فهمهم للسياسات واللوائح، مع التأكيد على أن انتهاكات المعايير المجتمعية الخطيرة مثل الاستغلال الجنسي أو ترويج الأدوية الخطرة لن تكون مؤهلة لإزالة التحذيرات.