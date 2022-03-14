فيسبوك تعدل سياستها لتهديد الجيش الروسي.. وتمنع دعوات الاغتيال

الوكيل الإخباري - دعت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك،بعدم مشاركة المنشورات التي تدعو إلى اغتيال رئيس دولة، إذ أنه مخالف لقواعد المستخدم الخاصة بالشركة، وهو إشارة على الأرجح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي الأسبوع الماضي، خففت فيسبوك مؤقتاً من سياساتها حتى يتمكن المستخدمون الأوكرانيون من نشر تهديدات بالعنف ضد الجيش الروسي، الذي غزا جارته في أواخر فبراير. وأدى التغيير إلى بعض الارتباك العام حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به على فيسبوك وإنستغرام.



ونشر رئيس الشؤون العالمية في ميتا، نيك كليغ، بياناً يوم الجمعة قال فيه إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحقوق الأوكرانية ولا تشير إلى التسامح مع "التمييز أو المضايقة أو العنف تجاه الروس".

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