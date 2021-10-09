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السبت، 09-10-2021 01:59 م

فيسبوك تعرف أنها تضر بالناس

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الوكيل الإخباري - توجهت جميع الأنظار ناحية شركة فيسبوك ومديرها التنفيذي بعدما كشفت مديرة المشروعات السابقة فرانسيس هاوجن عن كونها الشخص المسرّب لملفات فيسبوك السرية في الأيام السابقة، والتي عرفت باسم Facebook Files ونشرت على وول ستريت.

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وقد ظهر الحق الشديد لمديرة المشروعات السابقة، فرانسيس هاوجن، على سلوكيات شركة فيسبوك ومنتجاتها. وقد طالبت لجنة النواب بالتدخل في الأمر للحد من “الكارثة” التي تسببها منتجات الشركة للمستخدمين.

وصرّحت هاوجن بأكثر من شكل وفي أكثر من مرة موضحة أن الشركة تضع الأرباح والنمو كأولوية قصوى. وأنها لا تتردد في تفضيل الأرباح على أمان المستخدمين وصحتهم العقلية.

وإلى جانب ذلك، أوضحت هاوجن أن فيسبوك تعرف أنها تضر فعليًا بالناس. نظرًا لأن خوارزميات المنصة تعتمد على تصدير المحتوى الذي ينتج عنه أكبر نسبة تفاعل ممكنة للمستخدم أيًا كانت نوعية هذا المحتوى. وفي أحيان كثيرة يكون هذا المحتوى مضر.

 

وترى هاوجن أن مارك زوكربيرج يتحمل كل مسؤولية هذه السلوكيات بشكل كامل. وذكرت أيضًا أن خوارزميات فيسبوك قد تقود المستخدمين الشباب إلى محتوى متعلق بفقدان الشهية بدلًا من قيادتهم إلى محتوى يضم وصفات طعام مميزة، وذلك على سبيل المثال.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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