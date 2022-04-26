الثلاثاء 26-04-2022
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الثلاثاء، 26-04-2022 10:12 ص

فيسبوك تفتتح أول متجر تجزئة لترويج فكرتها عن الواقع الافتراضي

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الوكيل الاخباري- كشفت شركة ميتا (فيسبوك سابقاً)، عن افتتاح أول منفذ تجزئة في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز "ميتافيرس".اضافة اعلان


وعلى عكس شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل التي تمتلك متاجر تجزئة في مناطق شديدة الازدحام مثل المولات ومراكز التسوق، سيتم افتتاح "ميتا ستور" Meta Store يوم 9 مايو في حرم الشركة في بيرلنغيم بكاليفورنيا.

وسيحتوي المتجر على منطقة تجارب، حيث يمكن للأشخاص تجربة نظارات الواقع الافتراضي، من بين منتجات أخرى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

 




 

 


 

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