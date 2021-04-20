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الثلاثاء، 20-04-2021 01:02 م

فيسبوك تنافس كلوب هاوس بالإعلان عن منتجات صوتية جديدة

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الوكيل الاخباري - قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، يوم الاثنين، إن الشركة تخطط لإطلاق عدة منتجات صوتية منها غرف صوتية مباشرة شبيهة بتطبيق كلوب هاوس، ووسيلة أيضا للمستخدمين لإيجاد وتشغيل المدونات الصوتية (بودكاست).

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ويأتي دخول فيسبوك سوق الصوتيات في وقت يتراجع فيه الاهتمام الضخم المفاجئ بتطبيق كلوب هاوس، وهو تطبيق صوتي استخدمه أثرياء ومشاهير ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

 

وتراجع تنزيل التطبيق المتاح فقط على نظام أبل بنسبة 70 بالمئة تقريبا في مارس/آذار مقارنة بفبراير/شباط حين وصل إلى أعلى مستوى له.

وقال رئيس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، إن "فيسبوك تخطط لتدشين خصائص في الشهور المقبلة منها مقاطع صوتية قصيرة تسمى "ساوندبايتس"، وطرح وسائل لإنتاج مؤثرات صوتية أو تحسين جودة الصوت.


وقالت فيسبوك في منشور، إنها "ستبدأ في تجربة غرف صوتية حية ستنطلق في الصيف"، وفقا لرويترز.


وقال زوكربرغ إن "فيسبوك تتطلع للتعامل مع الصوتيات كوسيلة رئيسية بنفس الطريقة التي نعامل بها الصور والفيديو".


وأظهر النمو السريع لتطبيق كلوب هاوس الذي لم يتجاوز عمره العام، إمكانات خدمات الدردشة الصوتية.


ويواجه التطبيق الذي لم يطرح على نظام التشغيل أندرويد بعد منافسة من شركات عديدة.

 

سبوتنيك

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