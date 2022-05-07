السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 03:39 م

فيسبوك تواجه اتهامًا بتعمد حجب صفحات أخبار صحية في أستراليا

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الوكيل الاخباري-تتهم مجموعة تُعنى بالإبلاغ عن المخالفات، شركة ”فيسبوك“، بحجبها عمدًا صفحات تابعة لمستشفيات وخدمات طوارئ أسترالية، كجزء من خطة تفاوضية وُضعت العام الماضي.

ومارست الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة ”ميتا“ العملاقة للتكنولوجيا ضغوطًا لإضعاف قانون يلزمها بدفع مبالغ للصفحات المعنية بالأخبار في أستراليا بعدما حظرت هذا النوع من المحتوى في منصتها، في شباط/فبراير 2021.

لكنّ الخوارزمية الخاصة بـ“فيسبوك“ حجبت صفحات أخرى أيضًا، وهو ما أكدت الشركة أنه حصل بالصدفة. وقالت لوكالة ”فرانس برس“، الجمعة، إن ”أي تلميح إلى أن حجب الصفحات حصل عمدًا هو غير صحيح بشكل قاطع وواضح“.

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