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الأربعاء، 01-09-2021 01:10 م

فيسبوك توسع خططها لتقليل السياسة في خلاصة الأخبار

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الوكيل الإخباري - توسع شركة فيسبوك تجربة تقليل المحتوى السياسي في خلاصة الأخبار، وفي تحديث لتدوينة شهر فبراير، قالت الشركة إنها شهدت نتائج إيجابية في تقليل هذا المحتوى لبعض المستخدمين في عدد قليل من البلدان.

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ويتم الآن توسيع اختبار الإستراتيجية ليشمل كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا ويتضمن اختبار المنصة الجديد تغيير الإشارات التي تفضلها عند الترويج للمحتوى.


وهذه الجهود هي جزء من جهد تدريجي من جانب المنصة لجعل تجارب مستخدميها أقل سياسية وإثارة للجدل.

 

وكتب مدير إدارة المنتج: يمكن لبعض إشارات المشاركة أن تشير بشكل أفضل إلى المنشورات التي يجدها الأشخاص أكثر قيمة من غيرها.

وأضاف: بناءً على هذه التعليقات، نعمل على توسيع بعض الاختبارات تدريجيًا لتقليل التركيز على إشارات مثل مدى احتمالية تعليق شخص ما أو مشاركة المحتوى السياسي.

وعلى العكس من ذلك، فإن فيسبوك تزن بشكل أكبر إشارات مثل مدى احتمالية تزويدنا بتعليقات سلبية على المشاركات حول الموضوعات السياسية والأحداث الجارية.

وتقر الشركة بأن هذا قد يؤثر في محتوى الشؤون العامة ويقلل من حركة المرور إلى ناشري الأخبار وهي تخطط لطرح تدريجي ومنهجي لهذه الاختبارات خلال الأشهر المقبلة.

وبدأت المنصة اختبارات الحد من السياسة في شهر فبراير لبعض المستخدمين في كندا والبرازيل والولايات المتحدة وإندونيسيا.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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