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الوكيل الاخباري

فيسبوك توضح بشان خطأ فني حول ارسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

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الجمعة، 19-05-2023 10:45 م

فيسبوك توضح بشان خطأ فني حول ارسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

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الوكيل الاخباري - وقع خلل فني في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جعل حسابات معينة تبعث طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى.
وأقرت شركة "ميتا" التي تملك "فيسبوك" بالخطأ، وذكرت، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، أنها أصلحت العطل.
ويخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سري عبر "فيسبوك".

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وقال مدير اتصالات السياسة في "ميتا"، إميل فاسكيز: "أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة".
وأضاف: "لقد أوقفنا حدوث هذا الأمر وألغينا طلبات الصداقة التي جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ"، مشيرا إلى اعتذار الشركة عن أي إزعاج ربما حدث. سكاي نيوز 

 




 

 


 

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