فيسبوك سيتيح لمستخدمي انستغرام الانضمام لمحادثات ماسنجر الجماعية

الوكيل الإخباري - تسيطر شركة فيسبوك على منصات التراسل والدردشة. وذلك حيث إن الشركة الأمريكية تمتلك كلًا من ماسنجر، وواتساب، وإنستغرام والذي يوفّر نفس الخواص والتي تعرف باسم DM.

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وأعلنت فيسبوك اليوم عن خاصية جديدة للمحادثات الجماعية، والتي تسمح بمشاركة المستخدمين في هذه المحادثات عبر ماسنجر وفيسبوك في الوقت نفسه. أي أن مستخدمي إنستاجرام أصبحوا قادرين على الدخول لمحادثة جماعية تضم مستخدمي ماسنجر.



وقد أتت هذه الخاصية بعد عام كامل من دمج محادثات إنستاجرام وماسنجر، حيث أصبح للمستخدم حساب موحّد يمكنه من الوصول لخدمات المنصتين في نفس الوقت.

وقد ذكرت فيسبوك أن أكثر من 70% من مستخدمي إنستاجرام وماسنجر قد بدأوا في استخدام التجربة الموحدة الجديدة، وذلك منذ تم إطلاق التحديث في العام الفائت.



وتهدف فيسبوك لتحسين تجربة الدمج أكثر وأكثر مع التحديث الجديد. حيث أصبح بإمكان المستخدم وبمنتهى السهولة أن ينشئ مجموعات دردشة تضم جهات الاتصال الخاصة به سواء كانت عبر ماسنجر أو إنستغرام.



وتقدم التجربة الجديدة كافة ميزات التخصيص التي اعتاد المستخدم عليها. كما أن أنها تشمل أيضًا اختيار ردود أفعال معينة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية