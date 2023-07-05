فيسبوك سيسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات لمنافسة متجر جوجل وآبل

الوكيل الإخباري - تستعد شركة ميتا لإطلاق نوع جديد من الإعلانات. والتي سوف تسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك.

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فيسبوك ينافس جوجل و آبل



والإعلانات التي يتم تجربتها حاليا سوف تمنح القدرة للمستخدم على تحميل أي تطبيق. بدون الحاجة إلى زيارة متجر التطبيقات الرسمي سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.



ويتوقع أن يظهر هذا النوع من إعلانات فيسبوك على نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية. حيث تعمل ميتا في الوقت الحالي مع مطوري الأندرويد لإطلاقها التجريبي في وقت لاحق من هذا العام 2023.



وتحاول شركة ميتا استغلال قانون الأسواق الرقمية لمصلحتها والذي سيبدأ سريانه في ربيع العام المقبل. والذي سيجبر كل من آبل وجوجل على السماح بتنزيل التطبيقات بعيدا عن متاجرهما.



وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي الأندرويد بالفعل تثبيت ملفات APK وتطبيقات التحميل الجانبي التي يقومون بتنزيلها من خلال متصفحاتهم.

وتصل للمستخدم تحذيرات كثيرة عندما يحاول تنزيل تطبيق على هاتفه من أحد المتاجر الخارجية. ومع ذلك، هذه التطبيقات الخارجية لا تزال تستخدم نظام الفوترة الخاص بمتجر جوجل.



وتريد شركة ميتا تجربة إعلانات فيسبوك الجديدة عبر نظام الأندرويد لأنها ترى أن الأمر سيكون أسهل. مقارنة بالصعوبات التي ستواجهها عندما تحاول نفس الأمر مع آبل ومتجرها آب ستور.



وقال متحدث بإسم ميتا “الشركة مهتمة بمساعدة المطورين. كما ترى أن الخيارات الجديدة سوف تضيف مزيدًا من المنافسة في هذا المجال. يستحق المطورون طرقًا أكثر لتوصيل تطبيقاتهم بسهولة لمن يريدها”.



وسوف تحاول الشركة الأم لـ فيسبوك إغراء المطورين في تلك الإعلانات الجديدة. من خلال استضافة تطبيقاتهم والسماح لمستخدمي فيسبوك بتنزيلها دون أي مشاكل مع متجر جوجل.



كما أن ميتا لا تخطط لمشاركة المطورين في عائدات تلك التطبيقات وسوف تسمح لهم استخدام أي أنظمة دفع يفضلونها.



أخيرا، ليست ميتا وحدها من تريد منافسة متجري جوجل وآبل. شركة مايكروسوفت هي الأخرى تعتزم إطلاق متجر ألعاب للآيفون والأندرويد العام المقبل 2024.

تكنولوجيا نيوز

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