فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة جديدة للمدفوعات

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة فيسبوك ماسنجر أنها بدأت باختبار ميزة تقسيم المدفوعات الجديدة التي تقدم طريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.





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وتقول الشركة إن الميزة الجديدة هي طريقة مجانية وسريعة للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر. ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين في الولايات المتحدة.



ومن أجل استخدام ميزة تقسيم المدفوعات، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر “البدء” في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في ماسنجر.

ومن هناك، يمكنك تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، إما معك أو دون تضمينك.



ويكون لديك أيضًا خيار إدخال رسالة مخصصة. ويطلب منك تأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك، وبعد ذلك يتم إرسال طلبك وعرضه في سلسلة محادثاتك الجماعية.



وقالت الشركة في تدوينة حول الميزة الجديدة: إذا كنت تواجه صعوبة في تقسيم النفقات المنزلية المشتركة أو حتى الإيجار الشهري، فإن هذا على وشك أن يصبح أسهل.



وتصل الميزة بعد وقت قصير من إعلان ديفيد ماركوس، مسؤول العملات المشفرة في الشركة والرئيس السابق لماسنجر، أنه يغادر الشركة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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