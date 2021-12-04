السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 02:52 م

فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة جديدة للمدفوعات

فيسبوك-ماسنجر-يختبر-ميزة-جديدة-للمدفوعات-780x470


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة فيسبوك ماسنجر أنها بدأت باختبار ميزة تقسيم المدفوعات الجديدة التي تقدم طريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.

اضافة اعلان

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة هي طريقة مجانية وسريعة للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر. ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين في الولايات المتحدة.


ومن أجل استخدام ميزة تقسيم المدفوعات، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر “البدء” في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في ماسنجر.

 

ومن هناك، يمكنك تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، إما معك أو دون تضمينك.


ويكون لديك أيضًا خيار إدخال رسالة مخصصة. ويطلب منك تأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك، وبعد ذلك يتم إرسال طلبك وعرضه في سلسلة محادثاتك الجماعية.


وقالت الشركة في تدوينة حول الميزة الجديدة: إذا كنت تواجه صعوبة في تقسيم النفقات المنزلية المشتركة أو حتى الإيجار الشهري، فإن هذا على وشك أن يصبح أسهل.


وتصل الميزة بعد وقت قصير من إعلان ديفيد ماركوس، مسؤول العملات المشفرة في الشركة والرئيس السابق لماسنجر، أنه يغادر الشركة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15672492_6

ويكيبيديا موجودة بأكثر من 300 لغة

amazon-profit

أمازون حققت 121 مليار دولار من رسوم البائعين

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تكشف شبكة صينية وراء خبير مزيف

1220212111127146249679

عطل يضرب فيسبوك في العالم

تحديثات-جديدة-من-تويتر-على-منظومة-الرسائل-الخاصة-4

الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر يبدأ إعادة الهيكلة

5cc86f31768b3e05177244e3

المجلد المقفل في Google Photos يصل للمستخدمين

أخبار متعلقة
1637877626blobid0

تصميم جديد لـ Messenger على الكمبيوتر

image (6)

تفشي استغلال القاصرين في كينيا عبر فيسبوك