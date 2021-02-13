فيسبوك يبني ساعة ذكية جديدة

الوكيل الإخباري _ تعمل شركة فيسبوك على ابتكار ساعة ذكية كجزء من جهودها المستمرة في مجال الأجهزة الذكية.





ويقال "إن جهاز فيسبوك الجديد عبارة عن ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد"، على الرغم من أن التقرير لا يذكر ما إذا كانت الشركة الأمريكية تنوي تشغيل الجهاز بنظام Wear OS من جوجل، وحسبما ذكره موقع "the verge" التقني.





واشارت التقارير الى إن شركة فيسبوك تعمل على بناء نظام تشغيل خاص بها للأجهزة الذكية، وأن النسخ المستقبلية للجهاز القابل للارتداء قد تعمل بدلا من نظام جوجل.





حيث ستحتوي الساعة الذكية على ميزات المراسلة والصحة واللياقة البدنية، وستنضم إلى سماعات الواقع الافتراضي Oculus من "فيسبوك" وأجهزة الدردشة المرئية عبر البوابة كجزء من النظام البيئي للأجهزة المتنامي للشبكة الاجتماعية.





ومن المقرر أن تبدأ بيع ساعتها الذكية خلال العام المقبل .

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المصدر : صدى البلد







