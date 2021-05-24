الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الملك يعزي بالنعيمات.. وترفيعه إلى رتبة عميد

وزارة الصحة: 1.25 مليون متلقي للجرعة الأولى من لقاح كورونا

عباس : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني

استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه جنوب قطاع غزة

العثور على جثامين 4 شهداء داخل نفق في قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية تنعى العقيد الركن طارق النعيمات

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد

قرار جديد من الجامعة الاردنية

أمين عام السياحة يتفقد أماكن سياحية وأثرية في عراق الأمير

الإثنين، 24-05-2021 04:21 م

فيسبوك يتعرض لضربة قاسية من نشطاء التواصل الاجتماعي

طريقة-فتح-فيس-بوك-جديد-بالصور-للمبتدئين


الوكيل الاخباري - أفادت تقارير أمريكية، أمس الأحد، أن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تعرض لضربة بسبب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دشنها نشطاء مؤيدون لفلسطين.

اضافة اعلان

ووفقا لما ذكره تقرير صادر عن "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فقد تسببت الحملة في خفض ترتيب تطبيق فيسبوك في متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".

 

ويسعى النشطاء المدشنون للحملة للاحتجاج على رقابة فيسبوك المزعومة على الحسابات الفلسطينية على منصته، ويحثون الناس على ترك "نجمة واحدة" عند تقييم تطبيق فيسبوك.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن "فيسبوك" يتعامل مع الأزمة بأولوية عالية، لكن داخليا بين موظفيه، إذ كتب أحد مهندسي البرمجيات في منشور على لوحة رسائل داخلية على "فيسبوك" أن "المستخدمين مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف"، وتابع أنهم "بدأوا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة".


كما ذكرت "إن بي سي نيوز" أن شركة "آبل" رفضت طلب "فيسبوك" إزالة المراجعات المنخفضة لتطبيقها.


وكان تقييم تطبيق "فيسبوك" لنظام تشغيل "آي أو إس" على تطبيق "آبل" ابتداءً من بعد ظهر أمس الأحد 2.3 نجمة من أصل 5، بينما كان الوضع مشابها في متجر "غوغل"، إذ نال تطبيق "فيسبوك" على أجهزة "أندرويد" تصنيف 2.4 نجمة، وهو أعلى قليلا، وكانت غالبية المراجعات "نجمة واحدة" فقط.


ووجه النشطاء انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة، لفيسبوك بسبب حذفها منشورات وحظرها حسابات تنتقد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصفتها بأنها تحض على "خطاب الكراهية".


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Google_building.961bf729

'غوغل' تطعن في قرار هيئة روسية بحجب المضمون المحظور

GettyImages-1227692903

مسبار الأمل الإماراتي يبدأ مهمته العلمية رسميا

60a4e8bc4236044d5411c355

بقع شمسية تطلق 'موجة' من التوهجات قد تضرب الراديو على الأرض!

1044512-1

الصين تنشر أول صور من المريخ يلتقطها مسبارها الجوال

واتساب-1200x675

تسريبات تكشف عن ميزة من واتسآب لمن يغير رقمه أو هاتفه!

_102796410_048450840-1

روسيا توجه رسالة إلى غوغل

أخبار متعلقة
واتساب-800x549

كيف تشغل أكثر من حساب 'واتسآب' على جهاز واحد

روبوت-أرشيفية-800x549

ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي' في الصين

1044793254_0_410_3077_2047_705x375_80_0_0_1fdcb0fc47dfcf921f2118edec65d35b

ميزة جديدة من فيسبوك تمنع انتشار المعلومات المضللة!

1022006687_0_325_5184_3130_1000x541_80_0_0_442f0ef1e4b76e4ccc5fae1fd3761f90

علماء يتعلمون التنبؤ بالمخاطر السيبرانية

04e57e9e-2307-47cc-82a7-0d67e10e5f8e_16x9_600x338

نقلة نوعية في عالم الروبوتات.. مزودة بأنسجة عضلية حية!

UIVSCQFOQE

تشمل قوائم مفضلة للمشتركين.. 'نيتفلكس' تختبر ميزة جديدة