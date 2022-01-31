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الإثنين، 31-01-2022 02:25 م

فيسبوك يحذّر مستخدمي محادثات مسنجر المشفرة عند تعرضهم لاختراق الخصوصية

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الوكيل الاخباري-تلقى تطبيق "مسنجر" التابع لـ"فيسبوك" تحديثا أساسيا لطالما انتظره المستخدمون، يتعلق بالخصوصية.

وأعلنت شركة "ميتا"، المملوكة لمارك زوكربيرغ أنه يمكن تشفير جميع محادثات "مسنجر" من طرف إلى طرف، وأن هذا التحديث يأتي مع ميزات جديدة للمحادثات والمكالمات المشفرة.

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ووفقا لزوكربيرغ فإن المستخدمين سيتلقون إشعارا إذا قام شخص ما بالتقاط "لقطة شاشة" (screenshot) للرسائل ذاتية الاختفاء، وهي الرسائل المرسلة مع تشغيل وضع الاختفاء، والذي يعمل تلقائيا بعد رؤية الرسالة ومغادرة الدردشة.

 

وسيتلقى مستعملو المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف، تنبيها في صورة قيام شخص ما بأخذ "لقطة شاشة"، وهذا لإعلامهم بأن المتلقي لديه نسخة مخزنة من الرسائل، والتي ستظل موجودة بعد حذف النص الأصلي.

وحصل "مسنجر" أيضا على مجموعة من الميزات الأخرى والتي أوضحها زوكربيرغ في منشور على "فيسبوك": "نضيف ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضا".

وللحصول على الميزات الجديدة، تأكد من التحديث إلى أحدث إصدار من "فيسبوك". ويمكنك القيام بذلك عن طريق التحقق من App Store على "آيفون" أو متجر Google Play على "أندرويد".

وأضافت شركة "ميتا" مؤخرا ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء إلى تطبيق "واتس آب". وعلى الرغم من أن المحادثات المشفرة على هذا التطبيق قد تتعرض للمشكلة نفسها من التقاط "لقطة الشاشة"، إلا أنه لم يقع بعد إدراج تنبيهات مماثلة لتلك على "مسنجر"  للتحذير بشأن انتهاك الخصوصية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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