فيسبوك يستخدم الصور الموجودة فى هاتفك لتدريب الذكاء الاصطناعي Meta AI

بمجرد التفعيل، يسمح المستخدم لـ"فيسبوك" بتحليل الصور ومقاطع الفيديو وملامح الوجه، مع إمكانية رفع محتويات ألبوم الكاميرا إلى سحابة ميتا "بشكل مستمر"، بهدف توليد مقترحات مخصصة مثل أبرز لقطات السفر والمناسبات.
ورغم تأكيد فيسبوك أن البيانات ستُستخدم لتقديم تجارب شخصية ولن تُعرض إلا للمستخدم، إلا أن شروط الخدمة تمنح الشركة حق الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى احترام الخصوصية.
الميزة تخضع حاليًا للاختبار في الولايات المتحدة وكندا، ولن تُفعَّل إلا بموافقة المستخدم.
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