فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

الوكيل الإخباري _ ابلغ عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم السبت، عن مشكلة في تطبيق الهاتف المحمول لمنصة التواصل في عدد من دول العالم بينها مصر ، حيث تم اجبارهم على تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى.





والذي يبدو أنه تسجيل خروج جماعي من التطبيق، حيث أبلغ بعض المستخدمين أنهم قاموا بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساباتهم، ولكنهم تلقوا رسالة "انتهت الجلسة session expired".

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وحتى الآن، لم تكشف فيسبوك عن سبب مشكلة تسجيل الخروج الجماعية واسعة الانتشار، ولكن بعض المستخدمين يشيرون إلى أنها من الممكن أن تكون فضيحة تسريب بيانات جديدة كما حدث سابقا.

المصدر : صدى البلد



