فيسبوك يطرح ادوات جديدة لادارة المجتمعات

الوكيل الإخباري - من المفترض أن ميزة تنبيهات التعارض تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المشابهة لتلك التي تنشرها فيسبوك للإبلاغ عن الكلام المسيء عبر الموقع.

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وتعتبر هذه الأنواع من النماذج بعيدة كل البعد عن الموثوقية بنسبة 100 في المئة. وغالبًا ما تنخدع بأشياء بسيطة مثل الفكاهة والسخرية واللغة العامية.



ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الأنظمة قادرة على التعرف على الإشارات الأكثر وضوحًا التي تدل على حدوث جدال.



وتتضمن الأدوات الجديدة الأخرى للمسؤولين التي يتم تقديمها اليوم صفحة رئيسية جديدة للمسؤول. وتعمل كلوحة معلومات، وتقدم نظرة عامة على المنشورات والأعضاء والتعليقات التي تم الإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة الوصول إلى ملخصات الأعضاء الجدد، وتجمع هذه الميزة نشاط كل عضو في المجموعة، مثل عدد المرات التي قاموا فيها بالنشر والتعليق، أو عندما تمت إزالة مشاركاتهم أو كتمها في المجموعة.



وهناك أيضًا ميزة مساعدة المسؤول الجديدة للإشراف الآلي على التعليقات.

وتسمح هذه الميزة للمسؤولين بتقييد الأشخاص المسموح لهم بنشر التعليقات (السماح لهم بحظر المستخدمين المنضمين حديثًا، على سبيل المثال).



بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في الحد من الرسائل غير المرغوب فيها والعروض الترويجية عن طريق حظر روابط معينة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

