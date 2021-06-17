الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

انقلاب صهريج في الزرقاء

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخميس، 17-06-2021 11:36 ص

فيسبوك يطرح ادوات جديدة لادارة المجتمعات

7677777777777777799999999999999999


الوكيل الإخباري - من المفترض أن ميزة تنبيهات التعارض تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المشابهة لتلك التي تنشرها فيسبوك للإبلاغ عن الكلام المسيء عبر الموقع.

اضافة اعلان

 

وتعتبر هذه الأنواع من النماذج بعيدة كل البعد عن الموثوقية بنسبة 100 في المئة. وغالبًا ما تنخدع بأشياء بسيطة مثل الفكاهة والسخرية واللغة العامية.


ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الأنظمة قادرة على التعرف على الإشارات الأكثر وضوحًا التي تدل على حدوث جدال.


وتتضمن الأدوات الجديدة الأخرى للمسؤولين التي يتم تقديمها اليوم صفحة رئيسية جديدة للمسؤول. وتعمل كلوحة معلومات، وتقدم نظرة عامة على المنشورات والأعضاء والتعليقات التي تم الإبلاغ عنها.

 

بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة الوصول إلى ملخصات الأعضاء الجدد، وتجمع هذه الميزة نشاط كل عضو في المجموعة، مثل عدد المرات التي قاموا فيها بالنشر والتعليق، أو عندما تمت إزالة مشاركاتهم أو كتمها في المجموعة.


وهناك أيضًا ميزة مساعدة المسؤول الجديدة للإشراف الآلي على التعليقات.

 

وتسمح هذه الميزة للمسؤولين بتقييد الأشخاص المسموح لهم بنشر التعليقات (السماح لهم بحظر المستخدمين المنضمين حديثًا، على سبيل المثال).


بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في الحد من الرسائل غير المرغوب فيها والعروض الترويجية عن طريق حظر روابط معينة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
qr-code-scanning-1623850464

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

ويندوز 11 2021

ويندوز ١١ مجاني لهذه الفئة

encyclopedia-ما-هو-سبوتيفاي-Spotify

سبوتيفاي تطرح تطبيق الصوت المباشر Greenroom

AFP_1X28MG

تعرف على كيفية استخدام تطبيق الاختصارات على الايفون

e38490a2d6ca0f963f035d9eb27e1abe

ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

1c3191db-3f77-45c4-9aaa-c2ef597ea09a_16x9_1200x676

لمنع تويتر من بيع معلوماتك .. اتبع هذه الخطوات

أخبار متعلقة
9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

1526089_579697538772303_717944275_n_by_sealtilburg-d7nodk7

واتساب يعلن عن تراجعه في تهديد المستخدمين