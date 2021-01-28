فيسبوك يطلق خدمته الإخبارية في دولة جديدة

الوكيل الإخباري _
اعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن اطلاق خدمتها الأخبارية في أول سوق لها خارج الولايات المتحدة، ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، في المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم استخدام خدمة الأخبار التابعة للشبكة الاجتماعية.اضافة اعلان
حيث سيتم إطلاق بوابة الأخبار Facebook News في المملكة المتحدة بمحتوى من مئات المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية بما في ذلك: Channel 4 News و Daily Mail Group و DC Thomson و Financial Times و Sky News و Telegraph Media Group إلى جانب Conde Nast و Hearst و The Economist و Guardian Media Group.
وذلك إلى جانب مئات من مواقع الأخبار المحلية من Archant و Iliffe و JPI Media و Midlands News Association و Reach، وغيرها في قائمة الشركاء السابقة التي أضافتها شركة فيسبوك العام الماضي، وفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني.
يالاضافة الى انه سيتم تزويد المستخدمين بقائمة بأهم الأخبار المنسقة والمحدثة بشكل يومي من مئات المنشورات الوطنية والمحلية، داخل قسما مخصصا داخل تطبيق فيسبوك يحمل اسم Facebook News.
وستقدم علامة التبويب "الأخبار" في المملكة المتحدة ستقدم مزيجا من أهم الأخبار المخصصة والمنسقة، وسيعرض "فيسبوك" عادة العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية، وتوجيه القرّاء نحو التقارير الأصلية و"الموثوقة"، وستوصي الخدمة بمواضيع ومقالات جديدة بناء على ما يختار الأشخاص قراءته.
المصدر : صدى البلد