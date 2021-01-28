الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الأرصاد توضح تفاصيل تعمق المنخفض الجوي ليلة الجمعة

قرارات حكومية مرتقبة

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 11:33 ص

فيسبوك يطلق خدمته الإخبارية في دولة جديدة

1372982065eb97fec8cd321ad1ac30100dada728b


الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن اطلاق خدمتها الأخبارية في أول سوق لها خارج الولايات المتحدة، ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، في المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم استخدام خدمة الأخبار التابعة للشبكة الاجتماعية.
اضافة اعلان


حيث سيتم إطلاق بوابة الأخبار Facebook News في المملكة المتحدة بمحتوى من مئات المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية بما في ذلك:    Channel 4 News و Daily Mail Group و DC Thomson و Financial Times و Sky News و Telegraph Media Group إلى جانب Conde Nast و Hearst و The Economist و Guardian Media Group.


وذلك إلى جانب مئات من مواقع الأخبار المحلية من Archant و Iliffe و JPI Media و Midlands News Association و Reach، وغيرها في قائمة الشركاء السابقة التي أضافتها شركة فيسبوك العام الماضي، وفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني.


يالاضافة الى انه سيتم تزويد المستخدمين بقائمة بأهم الأخبار المنسقة والمحدثة بشكل يومي من مئات المنشورات الوطنية والمحلية، داخل قسما مخصصا داخل تطبيق فيسبوك يحمل اسم Facebook News.


وستقدم علامة التبويب "الأخبار" في المملكة المتحدة ستقدم مزيجا من أهم الأخبار المخصصة والمنسقة، وسيعرض "فيسبوك" عادة العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية، وتوجيه القرّاء نحو التقارير الأصلية و"الموثوقة"، وستوصي الخدمة بمواضيع ومقالات جديدة بناء على ما يختار الأشخاص قراءته.


المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1157262063

تيليجرام يقدم ميزة جديدة لمستخدميه

c9a3252957962a904f34bac584297757

فيسبوك يحقق 28 مليار دولار من الإيرادات الفصلية

Screenshot_2019-12-24-ByteDance-may-sell-off-TikTok-stake-to-avoid-US-backlash

أبرزها تيك توك .. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا بشكل نهائي

skynews-twitter-hacker_4910922

تويتر يعلق حساب المؤيد المخلص لترامب نهائيا

thumbs_b_c_0e1f49374011ba5259fe48e1652de2c1

ثغرة في تيك توك تكشف صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية

images

إنستغرام تطلق ميزة احترافية للمؤثرين ورجال الأعمال

أخبار متعلقة
Facebook

فيسبوك يسمح لباحثين من خارج الشركة بدراسة بيانات عملائها

602abfb8ba5b6030886fc6191b7d4063

عطل مفاجئ في عمل فيسبوك وواتسآب وانستغرام

ciPsZrreh0E2xCoqTebQPt7hPI19likhUS14xa2Z

الرقم بـ 20 دولارا.. بيع أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك!

image

فيسبوك يكشف سر الخروج الجماعي الغامض لدى مستخدميه

medium_2021-01-23-d4ddf2efff

فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

eb_askst_011421_2x

كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟