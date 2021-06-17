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الخميس، 17-06-2021 11:25 ص

فيسبوك يطور ميزة جديدة بعكس هندسة التزييف العميق

تقنية-deepfake


الوكيل الإخباري - يقارن رئيس أبحاث فيسبوك العمل بالتقنيات المستخدمة لتحديد نموذج الكاميرا الذي تم استخدامه لالتقاط صورة من خلال البحث عن الأنماط في الصورة الناتجة.

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ويمكن للخوارزمية الناتجة تحديد سمات النموذج التوليدي. كما يمكنها أيضًا تحديد النموذج المعروف الذي أنشأ الصورة وما إذا كانت الصورة مزيفة في المقام الأول.


ولكن من المهم ملاحظة أنه حتى هذه النتائج المتطورة لا يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق.

 

وعندما أجرت فيسبوك مسابقة اكتشاف التزييف العميق العام الماضي، كانت الخوارزمية الفائزة قادرة على اكتشاف مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 65.18 في المئة من الوقت فقط.


وقال الباحثون المعنيون إن اكتشاف التزييف العميق باستخدام الخوارزميات لا يزال إلى حد كبير مشكلة لم يتم حلها.


ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي نشط للغاية، ويتم نشر تقنيات جديدة كل يوم، ويكاد يكون من المستحيل على أي فلتر مواكبة ذلك.


ويدرك المشاركون في هذا المجال هذه الديناميكية،وعند السؤال عما إذا كان نشر الخوارزمية الجديدة يؤدي إلى بحث يمكن أن يتم اكتشافه من خلال هذه الأساليب، يوافق رئيس أبحاث فيسبوك قائلًا: أتوقع ذلك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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