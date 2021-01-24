فيسبوك يكشف سر الخروج الجماعي الغامض لدى مستخدميه

الوكيل الإخباري _ بعد الضجة الكبيرة التي اثارها تطبيق التواصل الإجتماعي فيسبوك حيث اجبر مستخدميه على تسجيل خروجهم والدخول من جديد في التطبيق ، كشفت لشركة من خلال بيان لها عن السبب الغامض لمشكلة الخروج الجماعي والاجباري من حسابات المستخدمين.





واشار المتحدث الرسمى باسمالشركة الى إن فيسبوك يعمل على إصلاح مشكلة تقنية وأن الشركة تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى حساباتهم، حيث تعمل الشركة على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.





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حيث لم تعترف بالسبب الحقيقي للمشكلة وقالت إنها مجرد مشكلة تقنية.



المصدر : صدى البلد



