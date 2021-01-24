الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 12:00 م

فيسبوك يكشف سر الخروج الجماعي الغامض لدى مستخدميه

image


الوكيل الإخباري _ بعد الضجة الكبيرة التي اثارها تطبيق التواصل الإجتماعي فيسبوك حيث اجبر مستخدميه على تسجيل خروجهم والدخول من جديد في التطبيق ، كشفت لشركة من خلال بيان لها عن السبب الغامض لمشكلة الخروج الجماعي والاجباري من حسابات المستخدمين. 


واشار المتحدث الرسمى باسمالشركة الى إن فيسبوك يعمل على إصلاح مشكلة تقنية وأن الشركة تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى حساباتهم، حيث تعمل الشركة على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. 

اضافة اعلان
حيث لم تعترف بالسبب الحقيقي للمشكلة وقالت إنها مجرد مشكلة تقنية.  

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

يوتيوب يطرح صفحات الوسوم لجميع المستخدمين

1-997308

عودة العلامة الزرقاء لمستخدمي تويتر

جوجل-بلاي

مؤشرات بـ جوجل بلاي تتيح لك تحديد تطبيقات تستحق الحذف

medium_2021-01-23-d4ddf2efff

فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

image

واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

image

كيفية حظر مستخدم أو دردشة جماعية على تطبيق سيجنال

أخبار متعلقة
medium_2021-01-23-d4ddf2efff

فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

eb_askst_011421_2x

كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟

messenger-1-1280x720 (Custom)

توضيح لماذا يجب التوقف عن استخدام تطبيق مسنجر 'فيسبوك'!

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f_16x9_1200x676 (Custom)

فيسبوك أشد فتكاً بالخصوصية من واتساب

thumb (Custom)

واتسآب في أول تعليق رسمي على الضجة العالمية بشأن تحديثه المصيري

Facebook (Custom)

هكذا يُمكنك تغيير إعدادات الخصوصية لبعض منشورات فيسبوك