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الخميس، 25-08-2022 06:53 ص

فيسبوك يكشف سر الخلل الذي تعرض له

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الوكيل الاخباري- شهدت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خللا، الأربعاء، تسبب في مشكلات على صفحات كثير من المستخدمين، وهو ما أكدته مسؤولة في الشركة الأم "ميتا" لموقع "سكاي نيوز عربية"، مشيرة إلى أن المشكلة عولجت سريعا.

وحسب رواد المنصة وكذلك موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، فإن الكثيرين فوجئوا بتعليقات وإعلانات على صفحات المشاهير تظهر على صفحات مستخدمي "فيسبوك"، حتى من دون أن يكونوا من متابعي هؤلاء المشاهير.

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وقال موقع "داون ديتكتور" إن المشكلة استمرت لنحو ساعتين، وشملت خللا في خدمات "فيسبوك" لدى بعض المستخدمين في أنحاء العالم.


موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل عبر البريد الإلكتروني مع مسؤولة الاتصالات التقنية والابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميتا" كارين عارف، التي أكدت حدوث مشكلة بالفعل.


وقالت المسؤولة: "سأشارككم ما قاله متحدث باسم شركة ميتا حول هذه المشكلة، حيث أكد وجود تغيير في محتوى الصفحات على فيسبوك مما نتج عنه مواجهة بعض المستخدمين مشكلات في الـNews Feed (موجز تغذية الأخبار الخاص بهم) على صفحاتهم، لكن تم حل المشكلة بشكل سريع. نعتذر عن أي إزعاج".


ويأتي هذا الخلل بعد تعديلات أجراها "فيسبوك" في شهر يوليو الماضي أثارت انتقادات المستخدمين، حيث قسّم الـNews Feed إلى جزءين.


ويظهر الجزء الأول ما يخص الأصدقاء والمجموعات والصفحات المشترك فيها المستخدم، والثاني الذي أضافه "فيسبوك" متاح لكل شيء، بما في ذلك منشورات من صفحات عامة أو مقترحات أو إعلانات أو مقاطع فيديو.


ويرجح المراقبون أن يكون هدف "فيسبوك" توسيع قاعدة المشاهدات والإعلانات التجارية لمنافسة منصة "تيك توك" الصينية من خلال الخاصية الثانية، لكن ذلك سبب مشكلات تقنية مثل التي حدثت الأربعاء.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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