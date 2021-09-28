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الثلاثاء، 28-09-2021 01:46 م

فيسبوك يوقف العمل مؤقتًا على موقع Instagram Kids

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الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إن منصة إنستغرام أوقفت مؤقتًا تطوير ما يطلق عليه اسم إنستغرام للأطفال Instagram Kids، وهو إصدار من تطبيق مشاركة الصور يستهدف الأطفال دون سن 13 عامًا.

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وأوضحت أنها تواصل العمل على التجارب التي يشرف عليها الوالدان للمستخدمين الأصغر سنًا. وفي تدوينة وسلسلة من التغريدات المصاحبة، يلقي آدم موسيري باللوم على وسائل الإعلام والنقاد لسوء فهم الغرض من التطبيق.


وكتب: لم يكن الأمر مخصصًا للأطفال الأصغر سنًا، بل للمراهقين (من سن 10 إلى 12 عامًا). ويضيف في تغريدة منفصلة أن أخبار المشروع تسربت قبل أن نعرف ما هو المشروع وخاف الناس من الأسوأ. ولم يكن لدينا سوى القليل من الإجابات في تلك المرحلة ومن الواضح أننا بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا الأمر.

 

ويأتي إيقاف تطوير التطبيق مؤقتًا بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة من التقارير السيئة عن فيسبوك الأسبوع الماضي وتضمنت هذه التقارير قصة تكشف كيف أن البحث الداخلي في إنستغرام أشار إلى أن التطبيق جعل مشاكل الجسد أسوأ بالنسبة للفتيات المراهقات.


وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن هذه التقارير أخطأت في وصف دراسات الشركة ولكن رفضت حتى الآن الكشف عن بياناتها مباشرة لتحليلها من قبل النقاد والمؤيدين على حد سواء.


وأشار موسيري في تدوينة إلى أن تقارير وول ستريت جورنال أثارت الكثير من الأسئلة للناس، ويقول إن مثل هذه الانتقادات دفعت المنصة إلى تقديم عدد من ميزات مكافحة التنمر، بالإضافة إلى استكشاف الميزات التي قد تشجع القراء على خذ استراحة من التطبيق.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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